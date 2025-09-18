제30회 부산국제영화제 레드카펫, 샤넬로 완성된 배우들의 고혹적인 스타일링

제 30회 부산국제영화제가 부산 해운대구 영화의전당에서 지난 17일 성대한 막을 올렸다.

국내 최대 규모의 영화제답게 수많은 영화인들이 참석해 개막식을 빛냈으며, 부산국제영화제의 하이라이트인 레드카펫 행사에서는 배우들의 다채로운 스타일링이 시선을 끌었다.

특히 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘당신이 죽였다’의 전소니와 이유미, 영화 ‘하나코리아’의 김민하는 각기 다른 매력을 담은 매혹적인 스타일링으로 우아한 레드카펫을 완성했다. 세 배우 모두 샤넬 룩과 샤넬 하이주얼리, 파인주얼리를 착용해 고급스럽고 완벽한 실루엣을 선보였다.

샤넬은 배우들의 스타일링을 통해 존재감을 드러내는 것에 그치지 않고, 영화 산업 속 여성의 위상을 높이고 문화예술적 기여를 조명하기 위해 지난해 제29회 부산국제영화제부터 ‘까멜리아상’을 신설, 올해로 2회째를 맞이했다.

한편, 제 30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 열린다.