18일 개관식…환경 관련 전시·체험공간 등 들어서

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 해운대구 반여동 옛 반여초등학교가 환경 및 지역 체험 복합공간 ‘부산환경체험교육관’으로 변신했다.

부산시는 18일 옛 반여초등학교 다목적홀에서 비움(Bee:um) 부산환경체험교육관 개관식을 개최했다고 밝혔다. 이날 개관식에는 박형준 시장, 이강국 부교육감, 김미애 국회의원, 김성수해운대구청장, 안세창 환경부 기후탄소정책실장, 시의원, 관련 기관, 지역 주민 등 60여 명이 참석했다.

이번에 조성된 체험교육관은 환경부의 ‘폐교 에코스쿨 시범 조성사업’ 공모선정에 따라 추진됐다. 부산시는 부산광역시교육청과 함께 2021년 기본계획 수립을 시작으로 4년에 걸쳐 사업을 진행했다.

교육관에는 환경 문제에 대한 이해를 높이고 생활 속 실천으로 이어질 수 있도록 다양한 체험 콘텐츠가 마련됐다. 1층에는 환경 도서가 비치된 업사이클링 도서실, 놀이로 환경을 배우는 유아 교실, 기후·에너지 문제를 다룰 수 있는 환경 체험·공방실 등이 들어섰다. 2층에는 기후 위기·탄소중립 등 지속 가능한 미래를 다루는 전시관, 3층에는 시민 열린 교실, 녹화 스튜디오, 세미나실, 다목적홀이 있다.

또한 환경 체험 교육관 외에도 별관은 지역 커뮤니티를 위한 ‘반여 플러스 스쿨’로 조성돼 지하 공간은 지역의 고질적인 주차난 해소를 위한 공영주차장으로, 인근에 있는 반여산림생태공원은 생태체험·휴양공간으로 재정비한다.

이를 통해 옛 반여초등학교는 단순 교육시설을 넘어 지역 커뮤니티, 편의시설, 여가 공간이 융합된 복합 공간으로 재탄생하게 됐다.

부산시에 따르면 이번 사업은 단순한 폐교 재활용을 넘어 지역의 다양한 수요를 반영한 복합 공간 조성이라는 점에서 의미가 있다. 특히 학령인구 감소로 전국적으로 4000여 곳, 부산에서만 50개 학교가 폐교됐지만 대부분 매각되거나 활용이 제한적이었던 상황에서 향후 폐교 활용 방안의 모범사례가 될 수 있을 것으로 보고 있다.