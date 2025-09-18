▶ 다양한 ‘완판’ 사례가 증명하는 성공 방정식… 프리미엄 단지의 조건

▶ ‘두산위브더제니스 구미’, 압도적 브랜드·입지로 성공 방정식 완성

부동산 시장에서 ‘완판’은 단순히 주택 판매를 넘어 입지와 상품성에 대한 시장의 완벽한 신뢰를 의미한다. 이러한 완판의 성공 법칙을 모두 갖춘 단지로 경북 구미시에 첫 하이엔드 아파트 브랜드로 공급되는 ‘두산위브더제니스 구미’가 주목받고 있다.

한국부동산원 청약홈에 따르면, 이달 1일 서울 송파구 신천동 일원에서 공급된 ‘잠실 르엘’은 110가구(특별공급 제외) 모집에 6만9,476건의 청약 통장이 접수되며 631.6대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다. 롯데건설의 하이엔드 브랜드 ‘르엘’이 적용된 이곳은 수도권지하철 2·8호선 잠실역이 인접하며 석촌호수, 롯데백화점, 롯데월드몰 등 다양한 인프라 시설을 이용할 수 있는 입지를 갖춰 눈길을 끌었다. 정당 계약을 앞둔 이곳은 단기간에 완판될 것이란 분석이 나오고 있다.

또 올해 경기 남양주에서 분양한 ‘두산위브더제니스 평내호평역 N49’의 경우 분양 단기간 만에 전 가구 완판에 성공했다. 두산건설의 하이엔드 브랜드인 ‘위브더제니스’가 남양주에 최초로 적용된 단지로, 고급 마감재와 특화 설계가 반영돼 수요자들의 호응이 높았다. 특히 경춘선 평내호평역 도보 2분 초역세권, 수석호평간 도시고속도로 평내IC, 이마트·메가박스 등의 생활 인프라가 밀집하는 등 입지 역시 우수하다고 평가 받는다.

지방에서도 완판 성공법칙은 이어졌다. 올해 1월 분양한 ‘더샵 라비온드’의 경우 1순위 경쟁률 26.09대 1을 기록, 조기 완판에 성공했다. 이곳은 전주 지역에서 보기 드문 지하창고 제공, 컨시어지 라운지, 전타석 스크린 골프 연습장 등 차별화된 특화 시설을 도입하며 수요자들의 관심을 끌었다.

10월 분양을 앞둔 ‘두산위브더제니스 구미’ 또한 압도적인 브랜드 파워와 차별화된 상품성, 뛰어난 입지까지 이 모든 삼박자를 고루 갖추고 있다. 바로 이러한 요소들이 ‘두산위브더제니스 구미’가 수요자들의 지속적인 눈길을 사로잡는 핵심 이유로 꼽히고 있다.

‘두산위브더제니스 구미’는 두산건설의 하이엔드 주거 브랜드 ‘위브더제니스’의 명성을 이어간다. ‘위브더제니스’는 부동산R114와 턴어라운드가 지난 8월 실시한 ‘아파트 브랜드 경쟁력 진단 조사’에서 인지도 높은 하이엔드 아파트 종합 2위, 비수도권 시장 1위를 차지하며 그 경쟁력을 입증했다. 이는 해운대, 대구 범어동 등 주요 거점 도시에서 랜드마크로 자리매김하며 높은 인지도를 확보한 전략이 주효했다는 평가를 받는다.

이처럼 검증된 브랜드 파워는 ‘두산위브더제니스 구미’의 초기 청약 수요는 물론, 향후 시세 형성에서도 우위를 점할 것이라는 기대감을 높이고 있다.

‘두산위브더제니스 구미’는 지하 3층~지상 최고 39층, 9개 동, 총 1,372가구의 대단지 규모로 조성되며, 이 중 전용면적 59~152㎡P의 403가구를 일반에 분양한다. 구미 첫 하이엔드 단지에 걸맞게 랜드마크형 옥탑 구조물, 커튼월룩 디자인, 제니스만의 브랜드 시그니처 패턴이 건물 외벽과 문주 등에 적용되어 외관 고급화를 극대화한다. 이를 통해 하이엔드 단지로서 압도적인 존재감을 선보일 예정이다.

내부 설계 또한 입주민의 만족도를 최우선으로 고려했다. 단지 배치는 개방감을 극대화해 동 간 거리를 넉넉히 확보하고 채광과 조망, 프라이버시를 강화했다. 세대 내부는 4베이 판상형(일부 타입 제외) 중심으로 알파룸과 드레스룸, 현관·복도 팬트리, 다용도실 공간 분리 등 수납력을 극대화했다. LG ThinQ 기반 스마트홈 시스템과 지문인식 디지털 도어락, 원패스 시스템 등 최첨단 기술을 통해 입주민의 편리하고 안전한 생활을 지원한다. 세대당 약 1.43대의 넉넉한 주차공간 또한 높은 주거 편의성을 제공한다.

또 ‘두산위브더제니스 구미’는 우수한 입지를 기반으로 실수요자들의 이목을 사로잡고 있다. 특히 송정초·송정여중이 도보권 내에 위치하고 광평중·금오고 등 인근 학교들과도 가까워 학세권 입지를 갖췄다. 구미시립중앙도서관 및 학원가 이용도 편리해 학령기 자녀를 둔 학부모들의 선호도가 높을 전망이다.

이에 더해 중앙근린공원, 구미시민운동장, 송정동산 등 풍부한 녹지 공간과 체육시설을 가까이 둬 쾌적한 공원·스포츠 생활권을 형성한다. 송정동 핵심 상권과 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 대형마트는 물론, 은행·카페 등 근린 편의시설이 밀집해 편리한 주거 여건을 누릴 수 있다. 구미시청 등 관공서 및 차병원, 문화예술회관 등 의료·문화시설 접근성도 뛰어나다.

교통 여건 또한 강점이다. 구미IC를 통해 중부내륙·구미대로축 접근이 수월하고 사곡역(대경선) 이용 대구, 경산까지 이동이 용이하며 KTX 김천구미역 이용으로 수도권·충청권 접근성이 용이하다. 중앙로·박정희로·송정대로 등 주요 간선도로 진출입이 편리해 도심권 이동 시간이 짧으며 사업지 인근에서 새마을로 방향으로 도로신설(터널) 예정으로 교통여건이 더욱 개선될 예정이다. 동측의 구미국가산업단지와 인접해 산업벨트 출퇴근 수요 흡수가 기대된다.

부동산 업계 관계자는 “두산위브더제니스 구미는 구미 최초 하이엔드 아파트로서 이미 시장의 뜨거운 관심을 한 몸에 받고 있다”라며 “두산건설의 명성과 검증된 상품력, 그리고 탁월한 입지까지 모든 완판 조건을 갖춘 만큼 이번 기회에 프리미엄 주거를 선점하려는 수요자들의 적극적인 청약이 기대된다”고 전했다.

한편, ‘두산위브더제니스 구미’의 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련된다.