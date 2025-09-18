美 국방부 장관 ‘온건 성향’ 발언에 美 국방부 前 관리 “전례 없는 것” 분석 ‘경계론’도 여전...참석자 ‘급’에 불만도

[헤럴드경제=도현정 기자]지난 9일(미 동부시간) 피트 헤그세스 국방부 장관이 둥쥔 중국 국방부장(장관)과의 통화에서 양국의 갈등을 지양한다는 발언을 두고, 미국의 대(對) 중 정책에 분명한 전환이 있다는 분석이 나왔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 18일 전날 개막한 중국의 대규모 다자안보회의인 베이징 상산포럼에서 채드 스브라지아 전 국방부 중국 담당 부차관보를 만나 이 같은 분석을 전했다.

헤그세스 장관은 둥쥔 국방부장과의 통화에서 미국은 중국과의 충돌을 추구하지 않고, 정권 교체나 중국의 질식을 추구하지도 않는다고 밝혔다. 트럼프 대통령 1기 내각때 재임했던 스브리지아 전 부차관보는 이 발언을 두고 “국방부 장관이 공개적으로 그렇게 말한 전례가 없다”며 “이는 매우 놀라운 발언이며, 중국 측이 반드시 알아차려야 하는 무언가로 보였다”고 분석했다. 미국의 대중 기조가 다소 온건한 쪽으로 전환된 것 아니냐는 분석이다.

중국 측에서는 정치적 수사일 가능성에 대해서도 살펴야 한다는 반응이 나왔다.

샹산포럼에 참석한 우신보 상하이 푸단대 국제문제연구소장은 조 바이든 전 미 대통령을 포함한 미국 역대 지도자들도 갈등을 일으키지 않을 것이라는 비슷한 이야기를 했었다고 언급하면서 “이런 종류의 발언이 특별히 설득력 있다거나 안심시켜준다고 보지 않는다”고 말했다. 그는 “미국이 말과 행동에서 모두 중국의 평화로운 통일을 지원할 수 있다면 미중 양국의 평화로운 공존을 이끄는 데 도움이 될 것”이라 강조했다.

중국이 공을 들이고 있는 대규모 안보포럼에 미국 측에서 보낸 인사의 ‘급’을 두고도 말이 오갔다. 미국은 주중 대사관의 국방무관만 보냈는데, 우 소장은 이를 두고 “미국은 격이 맞는 대표단을 파견하지도 않았고, 다른 나라들이 고위급 대표단을 파견하는 것도 막았다”고 지적했다.

한편, 17일 개막해 오는 19일까지 이어지는 샹산포럼에는 전 세계 100여개국의 국방·군사 지도자와 싱크탱크 전문가, 학계 인사들이 줄을 이었다. 둥쥔 중국 국방부장은 포럼 첫 날부터 쿠바·말레이시아·캄보디아·미얀마 등의 국방수장을 잇달아 맞이하고 회견했다. 중국 군부 서열 2위인 장유샤 중앙군사위 부주석은 찬춘싱 싱가포르 국방장관을 맞아 지역 안보 협력을 강화하고 해상 안전 질서를 수호하기를 바란다는 뜻을 전했다.