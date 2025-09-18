ABC 간판 프로그램 ‘지미 키멀 라이브!’ 징계 찰리 커크 암살 관련 정치적 발언에 부담 “콜베어 다음 키멀”이라던 트럼프 엄포 현실로

[헤럴드경제=도현정 기자]“콜베어 다음은 커크”라던 도널드 트럼프 미국 대통령의 엄포가 현실이 됐다. 공교롭게도 트럼프 대통령에 비판적이었던 정치 토크쇼들이 줄줄이 곤욕을 치르게 된 것. 폐지된 ‘더 레이트 쇼’에 이어 ‘지미 키멀 라이브!’가 방송 무기한 중단에 처했다.

AP통신 등 미 언론은 17일(현지시간) 미국 ABC방송이 간판 심야 토크쇼인 ‘지미 키멀 라이브!’ 방송을 무기한 중단하기로 했다고 전했다. 이 같은 조치는 미국의 지역 방송사 그룹인 넥스타미디어그룹이 자사의 모든 ABC 계열 네트워크에서 ‘지미 키멀 라이브!’를 무기한 방송하지 않겠다고 발표한 직후에 나왔다.

문제의 발단은 키멀이 지난 15일 방송에서 “마가(MAGA·‘미국을 다시 위대하게’라는 문구의 줄임말로, 미국 우선주의 경향을 뜻함) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 아이를 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 그것로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하면서 우리는 새로운 저점을 찍었다”고 말한 것이다. 키멀은 또 백악관에서 있었던 도널드 트럼프 대통령의 (커크) 추모 발언 영상을 가리키며 “이것은 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식”이라고 조롱했다.

찰리 커크의 피살로 마가 세력이 정치적 이득을 얻으려 한다는 비판이 문제가 된 것이다. 넥스타 방송 부문 앤드루 앨포드 사장은 “키멀의 커크 사망 관련 발언은 국가적 정치 담론의 중대한 시점에 모욕적이고 무감각한 발언이며, 이는 우리 방송사가 위치한 지역사회의 다양한 의견, 관점, 가치관을 반영하지 않는다”고 비판했다.

브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 키멀의 이런 발언을 문제 삼아 이날 지역 방송사들에 이 프로그램 방송을 중단하라고 요구했다. 왜곡된 발언이 반복될 경우 방송사들에 벌금을 부과하거나 허가를 취소할 수 있다고도 경고했다.

‘지미 키멀 라이브!’는 ABC를 대표하는 프로그램으로, 2003년 시작해 22년간 정통 정치 풍자 토크쇼의 계보를 이어왔다. 버락 오바마 등 미국 대통령들은 물론, 최근에는 K-팝 스타인 블랙핑크의 제니도 방송에 출연한 바 있다.

미 언론은 카 위원장의 위협과 ABC의 결정에 트럼프 대통령의 의중이 반영됐을 것으로 해석했다. 앞서 CBS 방송사도 최근 28년을 이어온 대표 프로그램인 ‘더 레이트 쇼’를 폐지하기로 결정한 바 있다. 방송가에서는 ‘더 레이트 쇼’ 진행자 스티븐 콜베어가 트럼프 대통령을 비꼬는 농담을 반복한 것 때문에 부담을 느낀 방송사가 쇼를 폐지했다고 알려지면서, 미 작가조합이 규탄 성명을 내기도 했다.

실제로 트럼프 대통령은 ‘더 레이트 쇼’ 폐지 소식에 “(토크쇼 진행자인) 스티븐 콜베어가 잘려서 정말 좋다”면서 “다음은 키멀이라고 들었다. 키멀은 콜베어보다도 재능이 없다”고 말한 바 있다. 영국을 국빈 방문중인 트럼프 대통령은 ‘지미 키멀 라이브!’ 방송 중단 소식이 전해지자 자신의 트루스소셜에 “ABC가 마침내 용기 있게 응당 해야 할 일을 해낸 것을 축하한다”는 말을 올렸다.