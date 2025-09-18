다크닝 개선 위한 스킨케어 제품 처방 기술 확보

[헤럴드경제=신현주 기자] 생활뷰티기업 애경산업은 프랑스에서 열린 ‘2025 세계화장품학회’에서 연구성과 2건에 대한 포스터 발표를 진행했다고 18일 밝혔다.

애경산업은 이번 학회에서 피부 투과가 어려운 효능 성분의 피부 전달을 돕는 기술과 메이크업 제품에 대한 다크닝·지속력 개선을 돕는 기술에 대한 연구 성과를 발표했다.

이번 성과는 애경산업의 신규 글로벌 화장품 브랜드의 핵심 기술로 활용 예정이다. 국내 제품 적용 확대 및 기술 보호를 위한 특허 등록과 출원 진행 절차를 마쳤다.

세계화장품학회는 화장품 과학 및 기술 분야에서 국제 협력을 전담하는 세계적인 학회다. 81개국 51개 협회로 구성돼 있다. 올해로 35번째를 맞았다. 올해 행사는 ‘THE FUTURE IS SCIENCE’를 주제로 진행됐다.

조우택 애경산업 화장품연구소 스킨케어연구팀장은 “이번 세계화장품학회에서 공개한 애경산업의 기술 연구는 향후 화장품 산업에서 중요한 발전을 이끌 것”이라며 “앞으로도 애경산업은 스킨케어 및 메이크업, 피부과학과 관련된 지속적인 연구 개발을 통해 글로벌 뷰티 산업에 기여할 것”이라고 말했다.