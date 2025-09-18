분기별 점검 강화·지역제품 우선구매로 중소업체 공정 참여 유도

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 18일 지역 관급공사에서 특정업체 쏠림 현상을 예방하고, 다양한 지역업체가 공정하게 참여할 수 있도록 분기별 자체 점검을 강화한다고 밝혔다.

최근 경기침체와 고물가 상황에서 지역업체들이 관급공사 의존도가 높아지는 가운데, 특정 업체에 수의계약이 집중되면 형평성 논란과 민원이 제기될 수 있다는 판단에서다.

시는 직속 기관과 사업소, 읍·면·동을 대상으로 1인 수의계약 현황을 분기별로 점검하고, 특정 업체 계약 비중이 전체의 30%를 넘으면 사유서를 제출하도록 했다.

이를 통해 ‘일감 몰아주기’ 우려를 해소하고, 다양한 업체가 고르게 수주할 수 있는 환경을 조성하겠다는 계획이다.

현장에 있는 한 지역 업체 관계자는 “그동안 일부 대형 업체가 관급공사를 독식하는 경우가 있어 공정성에 대한 우려가 있었지만, 이번 점검으로 중소업체들도 기회를 얻을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

시는 또한 지역 중소업체 성장을 지원하고 지역경제 활성화에 이바지하기 위해 지역 제품 우선구매를 확대한다.

시설 공사 설계 단계부터 관급자재 목록에 지역 생산 제품을 반영하고, 발주 과정에서도 지역 제품 사용 여부를 철저히 확인한다. 관외 제품을 사용할 경우 사업 부서가 사유서를 반드시 첨부하도록 해 책임성을 강화했다.

이와 함께 하도급, 건설장비, 건설자재, 인부 등 공사 전 과정에서 지역업체를 우선 활용하도록 유도해 지역업체 매출 증대와 고용 안정에도 힘쓸 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “분기별 점검을 철저히 시행해 특정 업체 쏠림을 방지하고, 관급공사가 지역업체 사이에 균형 있게 배분되도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이어 “청렴하고 투명한 절차를 바탕으로 공정한 계약 질서를 확립하고, 지역에서 생산된 제품을 우선 활용해 시민과 업체 모두가 신뢰할 수 있는 행정을 구현하겠다”고 말했다.