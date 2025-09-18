[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 오는 24일 오후 2시 한국해양수산개발원(KMI) 6층 대강당에서 부산테크노파크(부산TP), KMI와 공동으로 ‘해양과학기술 산학연 협력센터 ‘스템빌리지’ 기업홍보 설명회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 ▷센터 소개 ▷기업 모집 안내 ▷현장 방문 등으로 구성됐다. 설명회와 함께 KMI의 혁신클러스터 기반 해양데이터 산업 활성화 사업 해양수산과학기술진흥원(KIMST)의 인공지능(AI) 활용 해양수산 제품화 지원사업 등에 대한 소개도 진행된다.

신청 방법 등 자세한 내용은 부산시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

해양과학기술 산학연 협력센터는 총사업비 322억원을 들여 영도구 동삼혁신지구내에 총면적 1만385㎡, 지하 1층~지상 7층 규모로 건립 중이며 올 연말 준공을 거쳐 내년 상반기 정식 개관 예정이다. 센터는 기업 입주 공간과 함께 입주기업이 실질적으로 필요로 하는 기술·지식·장비·정보 등의 지원을 위한 산학연 협력 혁신성장 거점으로 운영될 예정이다.

주요 시설로는 ▷산학연 협업공간(연구개발실 3실) ▷기업 입주 공간(37개사) ▷공유 업무 공간(코워킹 스페이스) ▷회의실 ▷세미나실 ▷오픈 라운지 등이 있다.

특히 해양 분야 인공지능(AI)·디지털 전환을 선도하는 R&BD 기반의 유망 해양전문기업, 스타트업, 중소기업 연구기관 등을 유치해 공동 연구개발, 정기 교류행사 및 네트워크 구축, 협력사업 지원 등을 추진할 예정이다.