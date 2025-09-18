[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 오는 22일 오후 4시 해운대구 그랜드 조선 부산 볼룸홀에서 ‘제1회 부산시-네이버클라우드 인공지능(AI) 발전협의회’를 개최한다고 밝혔다.

협의회에는 이준승 부산시 행정부시장, 임태건 네이버클라우드 전무를 비롯해 지역 아이티(IT)기업 20여 개사, 대학 및 공공기관 관계자 등 100여 명이 참석한다.

이번 협의회는 지난 4월 시와 네이버클라우드가 체결한 ‘부산형 지능행정 구현을 위한 업무협약’에 따라 부산형 인공지능(AI) 서비스 구축과 확산을 본격화하기 위해 전국 최초로 구성됐다. 민·관·학이 함께 참여하는 협력 플랫폼으로서 ▷지역 아이티(IT)기업과의 동반 성장 ▷데이터 생태계 강화 ▷전문 인재 양성 ▷공공서비스 혁신 등 4대 축을 중심으로 운영된다.

22일 열릴 행사는 ▷부산시의 인공지능(AI) 행정 혁신 추진 현황 발표 ▷네이버클라우드(주)의 공공 분야 인공지능 전환(AX) 전략 제언 ▷지역 아이티(IT)기업의 기술 발표 ▷지역 대학의 인공지능(AI) 연구 성과 공유 등 총 4개 분과로 진행된다.

시는 협의회를 통해 상반기 동안 추진한 데이터 수집·정제 및 학습데이터 확보 성과를 공유하고 이를 기반으로 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신 성과를 확산해 나갈 계획이다.

또한 앞으로 협의회를 정례적으로 개최해 ▷인공지능(AI) 기반 행정서비스 혁신 ▷공동 연구·실증 사업 ▷산학연 네트워크 강화 ▷전문 인재 양성 등을 추진해 지역 상생형 AI 산업 생태계 조성과 미래 신산업 창출을 이끌어 나갈 예정이다.