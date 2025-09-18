건설 원가와 인건비 상승, 금리 인상 등의 여파로 고분양가 흐름이 지속되며 주택시장 내실수요자들의 고민도 깊어지고 있다. 이에 상대적으로 안정된 가격대의 기 공급 단지들이 수요자들의 선택지로 다시금 부상하고 있다.

이 가운데 제주시 애월읍에 자리한 ‘제주 엘리프(ELIF) 애월’이 가격 경쟁력을 갖춘 프리미엄 아파트ㆍ오피스텔 단지로 시선을 사로잡고 있다.

해당 단지는 아파트 136세대, 오피스텔 30실 등 총 166세대 구성돼 있으며 아파트 전용면적은 52~110㎡, 오피스텔 전용면적은 41~62㎡ 등으로 이뤄져 있다.

분양 관계자는 “계속 오르는 분양가에 지금이 가장 적기라는 인식이 강화되며 기 분양 단지에 대한 관심도가 자연스레 증가하고 있다”며 “아파트 84㎡ 타입은 기존 6억원대에서 4억원대로 조정되어 분양가 부담을 낮췄으며 에어컨, 발코니 확장 무상 제공 등 혜택도 제공된다”고 전했다.

전 세대 남향 위주의 설계로 풍부한 자연 채광을 누릴 수 있으며 북쪽 오션뷰, 남쪽 오름뷰의 희소성 높은 더블 조망권을 갖춰 프리미엄 높은 주거 공간으로 평가받고 있다. 또한 필로티 설계(일부 세대), 지상에 차가 없는 안심단지로 개방감과 안전성을 높여, 입주민에게 보다 쾌적한 단지 환경을 제공한다.

학군, 교통, 생활인프라 등 입지 면에서도 탁월하다. 특히 부동산 시장에서 흥행 입지로 떠오르는 트리플 학세권으로 애월초, 애월중, 애월고 등 초ㆍ중ㆍ고가 도보 통학권에 위치한 명품학군을 품고 있다.

애월고 등 농어촌특별전형이 적용되는 학교가 포함돼 있으며 애월중학교는 지난 5월 9일 IB 후보학교로 승인받아 IB학세권의 프리미엄까지 갖췄다.

애월보건소, 애월도서관, 애월읍청사, 농협하나로마트 등 생활에 필요한 각종 편의시설이 단지 인근에 자리하며 애월근린공원, 애월 9.81파크, 애월카페거리, 한담해변, 곽지해수욕장, 애월국제문화 복합단지(예정) 등 다양한 문화시설과 제주 대표 관광지가 자리해 풍부한 문화생활을 누릴 수 있다.

일주서로를 이용해 제주국제공항 및 제주 중심지까지 차량으로 30분 대면 접근이 가능한 편리한 교통망을 품은 것은 물론 향후 애월 생활SOC 복합화사업, 애월항 여객선 취항 등 개발호재의 영향으로 단지의 가치 상승이 예견된다.

한편 제주 엘리프 애월은 대한토지신탁㈜이 시행, 2025년 도급순위 15위의 계룡건설산업㈜이 시공을 맡아 안정성을 더했다.