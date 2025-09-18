착한상점 기획전…안동 소상공인 제품 판매

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 안동시와 함께 지역 소상공인의 온라인 판로 확대와 매출 증대를 위한 상생 협력에 나선다고 18일 밝혔다.

전날 쿠팡 본사 사옥에서 열린 업무협약식에는 박대준 쿠팡 대표이사, 김형동 국회의원(경북 안동시·예천군), 권기창 안동시장이 참석했다. 협약은 안동 지역 소상공인의 온라인 진출을 지원하고, 디지털 유통 환경에서의 경쟁력 강화를 위한 협력이 골자다.

쿠팡은 안동시 소상공인을 대상으로 온라인 입점 컨설팅을 제공한다. 상생기획관인 ‘착한상점’을 통해 ‘안동시 소상공인 제품 상생기획전’도 연다. 착한상점은 전국 중소상공인과 농수축산인의 디지털 판로 개척을 지원하는 상설기획관이다. 2022년 8월 론칭 이후 누적 매출 3조원을 돌파했다.

안동시 소상공인들은 경기 침체와 지난 3월 경북 산불 피해로 인해 어려움을 겪고 있다. 앞서 쿠팡은 안동·예천 지역에서 생산된 못난이 사과 100톤을 매입했다. 여행 서비스 ‘쿠팡 트래블’ 내에 ‘안동 테마관’을 개설하며 지역 경제 활성화에 기여했다.

쿠팡 관계자는 “소상공인들이 온라인을 통해 새로운 판로를 확보하고, 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 상생 모델을 확대할 것”이라고 말했다.