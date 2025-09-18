예천박물관, 추석맞이 ‘달달한 단샘 마을 달 마중’…세시풍속과 공연으로 문화 놀이터 열어

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]추석이 가까워지면, 마음 한편에 고향의 냄새와 달빛 아래의 따스한 정취가 먼저 스며든다.

예천박물관이 오는 9월 27일부터 이틀간 박물관에서 일원에서 여는 ‘달달한 단샘 마을 달 마중’은 바로 그 감각을 되살려 주는 자리이다.

‘열두 달 즐거운 예천세시기’라는 이름으로 펼쳐지는 이번 행사는, 단순히 명절을 맞는 이벤트가 아니라 예천의 세시풍속과 생활문화를 현대 속에 불러내어 모두가 함께 즐기고 나누는 시간이다. 방문객 누구든 자유롭게 참여할 수 있어, 박물관 마당은 곧 추억을 빚는 놀이터가 된다.

첫날의 문은 애이요 청단의 개막 공연이 오후 4시 열게 된다. 이어서 전통 퀴즈 대회 ‘도전! 예천 장원’, 활쏘기와 송편·다과 만들기, 공예품과 농산물을 만나는 ‘달맞이 장터’까지, 오랜 세시풍속이 오늘의 축제 속에서 생생히 살아나게 한다. 저녁 무렵에는 퓨전국악 공연이 달빛과 어우러져 한가위의 흥을 한층 돋운다.

둘째 날에는 ‘예천 공처농요’가 울려 퍼진다. 들판의 노동요가 무대 위에서 흥겹게 살아나며, 관람객들은 한가위의 풍성함과 전통의 멋을 함께 만끽할 수 있다.

김학동 군수는 “이번 행사는 “세대와 지역을 잇는 문화 놀이터”로서 예천박물관의 새로운 얼굴을 보여줄 것이다“며 ” 올 추석, 달빛이 스미는 박물관 마당에서 전통의 온기를 느끼고 싶은 분들에게 이틀간의 달맞이는 특별한 기억으로 남을 것으로 기대한다“고 말했다.