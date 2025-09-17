바닷가 자생식물 ‘갯국화’서 주요 염증 경로 차단 확인

한국한의학연구원은 박기선 한의과학연구부 박사 연구팀이 자생식물 ‘해국’ 추출물에서 대표적인 부인과 질환인 원발성 월경통을 완화하는 효과를 확인했다고 17일 밝혔다.

해국(Aster spathulifolius)은 우리나라 해안 절벽과 바닷가에서 자생하는 국화과 식물로, 가을이면 보라빛 꽃을 피워 ‘갯국화’로도 불리며, 예로부터 해풍을 맞고 자란 강인한 생명력 덕분에 약용 가치를 높게 평가받아 왔다.

연구팀은 해국 추출물이 염증 신호 전달의 핵심경로를 억제, 자궁근 수축을 조절함으로써 통증을 줄이는 작용을 한다는 사실을 동물실험과 세포실험을 통해 입증했다.

원발성 월경통을 유도한 생쥐에 해국 추출물을 투여한 결과 ▷몸을 뒤트는 통증 행동 횟수가 약 50% 감소했고 ▷비정상적으로 수축된 자궁 형태가 정상 수준으로 회복됐으며 ▷염증 단백질 발현과 활성산소 생성 역시 절반가량 줄어드는 것을 확인했다.

현재 원발성 월경통 치료에 널리 쓰이는 소염진통제(NSAIDs)는 위장 장애, 신장 손상 등 부작용이 뒤따를 수 있다.

박기선 박사는 “해국 추출물은 항염·항산화 효과를 동시에 나타내 기존 치료제의 한계를 보완할 수 있는 자연유래 대체 치료제로 활용 가능성이 크다”며 “향후 임상 연구를 통해 해국 추출물의 안전성과 효과를 검증하고, 건강기능식품이나 천연물 기반 치료제 개발에 도전하겠다”고 밝혔다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘염증 매개체(Mediators of Inflammation)’에 지난달 12일 게재됐다.

