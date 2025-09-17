업무협약 체결…PHA 확산 공동 마케팅도

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 코스맥스와 ‘PHA 적용 화장품 용기 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 17일 밝혔다.

PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 먹고 자연적으로 세포 안에 쌓는 고분자 물질이다. 산업·가정 퇴비화 시설은 물론, 토양과 해양에서 모두 분해된다. 미세플라스틱을 남기지 않아 석유계 플라스틱을 대체할 차세대 소재로 주목받고 있다. CJ제일제당은 2022년 PHA 상업생산을 시작했다. 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’도 론칭했다.

이번 협약을 통해 양사는 친환경 화장품 용기를 개발한다. CJ제일제당은 ‘PHACT’ PHA를 적용, 화장품 용기에 적합한 물성의 소재를 개발해 공급한다. 코스맥스는 이를 활용해 각종 화장품 용기와 포장재를 개발한다. 박람회 등에 참가해 ‘PHA 적용 화장품 용기’도 알린다. 글로벌 뷰티 브랜드에 사용도 제안한다.

16일 성남시 코스맥스 판교 사옥에서 이뤄진 업무협약식에는 정혁성 CJ제일제당 BMS(Biomaterials)본부장과 정무영 BMS사업운영담당, 강승현 코스맥스 R&I(Research & Innovation) 유닛장, 김정겸 R&I PS(Package Science)랩장 등이 참석했다. 정 본부장은 “글로벌 1위 기업 코스맥스와의 협력을 통해 뷰티 분야에서 PHA 활용을 높일 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 CJ제일제당은 미래소재인 PHA 상업화에 힘써왔다. 지난 3월에는 일본 ‘이토추 상사’ 자회사인 ‘이토추플라스틱스’와 협력을 맺고, 일본 바이오 플라스틱 시장 개척에 나섰다. 또 PHA를 적용한 비닐 포장재를 개발해 올리브영의 즉시배송 서비스인 ‘오늘드림’ 상품 포장에 도입했다. 종이 코팅제, 화장품 용기, 생활용품 포장재 등 다양한 분야로 PHA 사용을 확대하고 있다.