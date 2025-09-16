‘500세대 이상 단지’ 일률 적용 탓 복지사 1인, 최대 2694세대 맡기도 與안태준 “복지 사각지대 해소해야”

[헤럴드경제=한상효 기자] 취약 계층의 주거 안정을 돕는 ‘주거복지사’가 영구임대주택 단지 145곳 중 41곳(28.3%)에는 배치되지 않은 것으로 나타났다. 배치된 단지도 주거복지사 1인당 관리 세대 수 차이가 큰 상황이다. 일괄적인 주거복지사 배치 기준으로 인해 취약 계층 주거 복지 서비스 제공에 사각지대가 있다는 지적이 나온다.

국회 국토교통위원회 소속 안태준 더불어민주당 의원(경기 광주을)이 16일 한국토지주택공사(LH)와 주택관리공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 7월 기준 LH가 관리하는 영구임대주택 단지 145곳(총 14만7066세대) 중 주거복지사가 미배치된 단지는 41곳(28.3%)로 나타났다. 세대별로 보면 총 14만7066세대 중 1만3448세대(9.1%)가 주거복지사의 도움을 받지 못하는 것이다.

영구임대주택은 생계·의료급여 수급자나 국가유공자 같은 사회보호계층의 주거 지원을 위해 공급된다. 주거복지사는 자력으로 주거 문제를 해결하기 어려운 가구의 주거 안정을 위해 서비스를 지원하는 전문 인력이다.

문제는 주거복지사 배치 기준이 ‘500세대 이상 단지’로 일률적이란 점이다. 어느 정도 규모가 있음에도 주거복지사를 배치받지 못한 곳이 적지 않다. 예를 들어 천안 성정4단지는 504세대로 주거복지사 1명이 배치돼 있지만, 일산 문촌9단지는 비슷한 규모의 496세대인데도 주거복지사가 없다. 주거복지사가 미배치된 단지 41곳 중 4곳은 총 500세대 이상임에도, 영구임대 세대가 500세대가 안 된다는 이유로 주거복지사를 배치받지 못하고 있다.

주거복지사가 배치된 단지 간에도 주거복지사 1인이 관리해야 하는 세대 수가 큰 차이를 보인다. 추가 주거복지사 배치 관련 기준이 부재하기 때문이다. 현재 세대 수가 가장 많은 광명 하안13단지(3292세대, 2명)를 제외하고는 모두 단지별 주거복지사가 1명씩 배치돼 있다. 2694세대(서울 중계9단지)가 모인 단지든, 504세대(천안 성정4단지)가 모인 단지든 각각 주거복지사 1명이 관리하는 실정이다.

안태준 의원은 “공공임대 단지에는 주로 노령층·장애인 등 주거 취약 계층이 밀집해 거주하는 만큼, 이들에 대한 주거 복지를 강화하는 주거복지사 배치 사업을 확대할 필요가 있다”며 “주거복지사 배치 최소 세대 수 기준을 완화하고 세대 수에 따라 추가적인 배치 기준을 신설해 공공임대주택 입주민에 대한 주거 복지 서비스를 강화하고 복지 사각지대를 해소할 필요가 있다”고 강조했다.