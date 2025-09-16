[헤럴드경제=김주리 기자] 올여름 극심한 이상 기후 현상으로 유럽에 430억 유로(약 70조원) 규모의 피해가 났다는 연구 결과가 나왔다고 프랑스 일간 리베라시옹이 보도했다.

15일 연합뉴스 보도에 따르면 독일 만하임 대학과 유럽중앙은행(ECB) 연구원들은 올여름 폭염, 가뭄, 홍수 데이터와 극한 기후로 인한 경제 피해 추정 모델을 활용해 15일(현지시간) 이같은 연구 결과를 내놨다.

도로, 건물, 농작물 파괴 등 기후로 인한 직접 피해와 그에 따른 생산 차질, 인명 피해, 적응 비용 등 간접 피해를 함께 추산한 규모다.

연구 결과 올여름 폭염이 극심했던 스페인, 프랑스, 이탈리아가 가장 큰 피해를 본 국가로 나타났다. 연구진은 각국이 올해 100억 유로(약 16조원) 이상의 손실을 본 것으로 추정했으며, 이 손실은 중기적으로 300억 유로(약 48조원)를 넘어설 수 있다고 경고했다.

만하임 대학의 세리시 우스만 박사는 “극한 기후 현상의 진정한 비용은 즉각적 효과를 훨씬 넘어선다”고 지적했다. 예를 들어 가뭄으로 특정 생산품의 희소성이 커지면 결국 중장기적으로 인플레이션을 유발할 수 있다는 것이다.

연구진은 중·북부 유럽 국가들은 피해 규모가 상대적으로 적으나 최근 몇 년간 홍수가 증가하는 추세여서 기상 이변으로 인한 비용이 상승할 것이라고 전망했다.

또 이번 연구에는 폭염과 가뭄이 동시에 발생했을 때 나타나는 중복 효과와 스페인, 그리스 등을 뒤덮은 산불 피해는 포함하지 않아 실제 경제적 피해 규모는 더 클 것이라고 덧붙였다.

연구진은 이런 모든 요소를 고려할 때 올여름 재해로 인한 거시경제적 비용이 2029년까지 1260억 유로(약 205조원)에 달할 수 있다고 추정했다.