과일 가격 일부 안정세·늦은 추석에 공급 원활 정부 추석 직전 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 지급 일부 채소·육류 등 오름세…국제 원자재 변수

[헤럴드경제=전새날 기자] 올해 추석 차례상 장보기 비용이 지난해보다 다소 완화된 흐름을 보인 가운데 소비자 체감 물가는 여전히 높다는 반응이 꾸준하다.

16일 한국물가정보에 따르면 올해 전통시장에서 조사한 4인 가족 기준 차례상 비용은 29만9000원으로 집계됐다. 지난해 조사 결과보다 1.2%(3500원) 적다. 30만원을 밑돈 건 지난 2021년 추석 이후 4년 만이다.

과일 가격이 하락했고, 공급량이 회복된 채소류 가격도 영향을 미쳤다. 한국농수산식품유통공사 농수산물유통정보(KAMIS)에 따르면 추석을 21일 앞둔 15일 사과(홍로) 10개 평균 소매 가격은 2만6220원으로 집계됐다. 지난해 추석(9월 17일) 21일 전에 집계된 2만7627원보다 5.1% 저렴하다. 평년보다는 8.4% 낮은 가격이다.

특히 올해는 추석 날짜가 지난해보다 늦어지면서 물량 확보에 여유가 생겼다. 명절 직전 수요가 몰리는 시점에도 공급이 원활하게 이뤄질 수 있어 가격 안정을 기대할 수 있다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터도 추석 성수기(추석 전 2주) 사과와 배 출하량이 전년 동기보다 7%씩 늘 것으로 예상했다. 정부가 추석 직전에 풀 예정인 2차 민생회복 소비쿠폰 정책도 서민 장바구니 부담 완화에 도움이 될 것으로 보인다.

농경원 관계자는 “전반적인 농작물의 생육 상태가 좋은 상황이라 수급에는 큰 문제가 없을 것”이라며 “올해처럼 추석이 늦어지면 수확에 여유가 생겨 가격도 하락할 것으로 전망하고 있다”고 말했다.

다만 전반적인 물가가 안정된 것은 아니다. 지난해 추석 물가 상승을 주도했던 사과와 배 가격이 평년보다 내렸지만, 일부 신선식품과 육류 가격은 여전히 높기 때문이다. 채소류 일부 품목은 기상 여건에 따라 수급 불안이 이어지고 있다. 축산물 역시 사룟값과 공급 구조 문제로 가격이 쉽게 떨어지지 않고 있다.

실제로 장을 보는 소비자들 사이에서는 “과일값은 다소 내렸지만, 고기와 채솟값이 크게 줄지 않았다”는 불만이 나온다. 주부 양효민(55) 씨는 “작년에는 과일값이 너무 비싸 살 엄두조차 나지 않았는데, 올해는 할인한 가격이 그나마 낫다”라며 “돼지고기나 달걀 등은 수요도 많은데 가격이 많이 올라 부담이 여전하다”고 말했다.

전문가들은 이번 추석을 전후해 물가가 다시 출렁일 수 있다고 내다보고 있다. 명절 수요가 집중되는 시점에 따라 일시적 가격 변동이 나타날 가능성이 크고, 국제 원자재 시장 불안도 잠재 변수로 꼽히면서다. 근본적인 국제 원자재 가격 상승 요인에도 대응하기 어렵다는 한계가 있다. 가공식품의 원가 부담이 커지면 연쇄적으로 소비자 물가에 영향을 줄 수 있다.

업계 한 관계자는 “추석 성수품 위주의 단기 물가 완화가 소비자들의 체감으로 이어지기는 어렵다”며 “국제 원자재 가격 흐름이나 환율까지 고려하면 연말 이후에도 물가 불안이 재연될 가능성을 배제하기 힘들다”고 짚었다.

양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “지난해 물가 상승률이 워낙 높았던 만큼 올해는 상대적으로 안정된 듯 보일 수 있지만, 추석은 수요가 집중되는 시기라 물가 상승이 뒤따르기 마련”이라며 “국제 환율이나 이상기후 등 다양한 변수가 향후 물가 흐름에 영향을 줄 수 있을 것”이라고 분석했다.

정부는 농축산물을 중심으로 추석 물가 관리에 힘쓸 계획이다. 주요 성수품은 역대 최대인 17만2000t(톤)이 공급된다. 농림축산식품부는 농축산물 할인 지원사업에 역대 최대 규모인 500억원을 투입해 장바구니 물가 부담을 완화할 예정이다.