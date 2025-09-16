자사주 소각 의무화 등 ‘밸류업’ 정책 본격화 배당에 더해 ‘자사주 매입·소각’으로 주가 상승 겨냥 총주주환원율 상위 30개 종목에 투자

[헤럴드경제=김유진 기자] 한화자산운용은 배당과 자사주 매입 효과를 동시에 추구하는 ‘PLUS 자사주매입고배당주’ 상장지수펀드(ETF)를 16일 코스피에 신규 상장한다고 밝혔다.

해당 ETF는 코스피 상장 우량 기업 가운데 예상 배당수익률과 최근 1년간 자사주 매입률을 합산한 ‘총주주환원율’ 상위 30개 기업에 투자한다. 이는 배당 중심의 기존 주주환원 정책을 넘어 자사주 매입·소각을 통한 주가 부양 효과까지 반영한 전략이다.

최근 정부가 추진하는 자사주 소각 의무화, 배당소득 분리과세 등 정책은 국내 증시 저평가 해소와 선진국형 주주환원 문화 정착을 위한 핵심 조치로 꼽힌다. 특히 자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이는 직접적 주가 부양책으로, 향후 주주가치 제고의 핵심 수단으로 자리잡을 것으로 기대된다.

‘PLUS 자사주매입고배당주’ ETF는 전통적인 고배당주뿐만 아니라 배당률은 높지 않더라도 적극적으로 자사주를 매입해 주주가치를 높이는 기업까지 포트폴리오에 담는다. 대표 사례로 메리츠금융지주는 배당 대신 자사주 매입에 집중해 주가가 크게 상승했으나 기존 고배당 ETF에서는 제외돼 투자자들의 아쉬움이 컸다. 이번 ETF는 이러한 기회를 포착할 수 있도록 설계됐다.

해외에서도 성공 사례가 있다. 애플은 2012년 이후 약 9150억 달러(환율 1400원 기준 약 1281조 원) 규모의 자사주 매입을 단행하며 주가를 12배 이상 끌어올렸다. 이는 안정적인 이익 기반 위에 자사주 매입 효과가 더해질 때 폭발적인 주가 상승이 가능하다는 점을 보여준다.

‘PLUS 자사주매입고배당주’는 연 4%대 분배금을 매월 중순 지급하는 ‘월중 배당’ ETF다. ‘PLUS 고배당주’(월말 배당)와 함께 투자하면 매월 두 차례 분배금을 받을 수 있어 정기 현금흐름 확보나 재투자에 따른 복리효과 극대화 등 다양한 전략이 가능하다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 “국내 증시 주주환원 패러다임이 배당 중심에서 자사주 매입을 포함한 총주주환원으로 진화하고 있다”며 “이번 ETF는 안정적인 인컴 수익과 자본 차익을 동시에 추구하는 ‘완성형’ 주주환원 상품”이라고 말했다. 이어 “국내 증시 체질 개선과 함께 장기적으로 성장할 핵심 자산으로, 안정적 현금흐름과 자산 증식을 원하는 투자자에게 최적의 솔루션이 될 것”이라고 강조했다.