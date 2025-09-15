“아메리카노 한잔 속 원두 가격 비중은 5% 불과”

[헤럴드경제=전새날 기자] 소비자단체가 커피 프랜차이즈가 커피 한 잔에 원두 비중이 5%밖에 안 된다며, 원두 가격 상승을 이유로 메뉴 가격을 올리는 것은 불합리하다고 지적했다.

소비자교육중앙회, 한국여성소비자연합, 한국YWCA연합회, 한국소비자연맹 등 12개 소비자단체로 구성된 한국소비자단체협의회는 15일 “아메리카노 한 잔에서 차지하는 원두(가격) 비중은 5% 수준으로 미미하다”라며 “업체들은 더 이상 원두 가격 급등으로 커피 가격 인상이 불가피하다는 이유를 대며 가격 인상을 정당화하지 말아야 한다”고 주장했다.

소비자단체협의회는 최근 커피 가격 상승으로 소비자 부담이 가중되자 프랜차이즈 커피 브랜드의 영업 실적과 원룟값 변동 등을 분석해 커피 가격의 적정성을 분석했다.

지난달 소비자물가동향에 따르면 커피(외식) 물가는 작년 같은 달보다 5.6% 상승한 것으로 나타났다. 이는 전체 소비자물가 상승률(1.7%)의 세 배 수준이다.

커피 브랜드들이 메뉴 가격 인상 이유로 가장 많이 내세우는 것은 원두 가격 상승이다. 그러나 협의회가 브랜드 커피 아메리카노 한 잔의 원가를 자체 추정한 결과 에스프레소 샷에 사용되는 원두(약 10g)의 원가는 111원 내외로 나타났다.

협의회는 “스타벅스 톨 사이즈 아메리카노 한 잔(2샷) 가격이 4700원인데, 원두 가격이 222원이라면 메뉴 가격의 4.7% 수준인 것”이라고 설명했다.

이들은 “저가 브랜드 아메리카노(1700~1800원) 가격으로 봐도 원두 가격은 12.3~13.1% 수준”이라며 “소비자가 마시는 커피 한 잔에는 컵, 빨대 등의 부재료와 임대료, 인건비, 판매관리비 등이 차지하는 비중이 훨씬 크다는 뜻”이라고 덧붙였다.

협의회가 앞서 가격 인상을 단행한 커피 브랜드 네 곳의 실적을 살펴본 결과 모두 이익을 내는 구조를 유지하고 있었다.

스타벅스는 작년 3조원대의 매출을 달성할 정도로 성장했고 영업이익은 전년보다 36.5% 상승했다.

메가MGC커피는 2020년부터 4년간 매년 평균 72.6%의 매출성장률을 달성했다. 작년과 2023년의 영업이익은 각각 전년보다 55.1%, 124.1% 늘었다.

투썸플레이스의 작년 영업이익은 전년보다 25.2% 늘었고, 컴포즈커피는 지난 2023년부터 전자정보공시시스템에 재무 정보를 공개해야 할 만큼 규모가 커졌다.

협의회는 이를 언급하며 “해당 기업의 영업이익이나 성장률이 모두 좋은 실적을 나타내고 있어 소비자가격을 인상하게 된 진짜 이유가 뭔지 묻고 싶다”며 “커피 시장에서 브랜드의 지속성을 유지하고 소비자의 신뢰와 선택을 받기 위해서는 공정하고 투명한 가격정책이 필요함을 잊지 말아야 할 것”이라고 강조했다.