[헤럴드경제= 박영훈 기자] “신입 초봉 5000만원, 출근 시간도 자유롭게”

최고의 연봉과 복지를 자랑하는 ‘꿈의 직장’이 채용에 들어갔다. 2000여명이 우르르 몰렸다. 국내 최대 게임회사 넥슨이다.

넥슨컴퍼니는 2025년 채용설명회 ‘채용의나라’를 지난 6일과 7일 양일간 판교 넥슨 사옥에서 개최했다고 밝혔다. 채용설명회에 무려 2000여명이 몰렸다. ‘채용의나라’는 신입 채용을 앞두고 넥슨컴퍼니 입사에 관심 있는 지원자들에게 회사를 설명하는 자리다.

넥슨코리아, 넥슨게임즈, 넥슨유니버스 등 3개 법인에서 총 세 자릿 수 규모를 채용한다.

넥슨은 채용때마다 역대급 사원이 몰릴 정도로 화제가 되고 있다. 신입 초봉이 5000만원에 달할 정도로 대우가 파격적이다. 복지는 더욱 놀랍다. 재충전 휴가 및 휴가비 지원은 기본이고, 매년 250만원 복지 포인트, 특히 직원들이 출퇴근시간을 자유롭게 선택할 수 있는 ‘선택적 근로시간제’를 운영하고 있다. 이에 따라 오전 10시, 11시 출근도 가능하다.

넥슨은 타 기업에서는 볼수 없는 독특한 채용 프로그램 ‘넥토리얼’을 운영 중이다. 현업에서 실무 경험을 쌓는 것은 물론 넥슨의 기업 문화를 경험할수 있도록 6개월간 진행되는데, 대부분이 정규직으로 전환된다.

넥슨은 2025년 채용형 인턴십 ‘넥토리얼’의 서류 접수를 오는 9월 15일 오후 5시까지 진행한다. 이후 직무 테스트와 면접을 거쳐 11월 중순 합격자를 발표하며, 합격자는 2025년 12월 8일부터 6개월간 인턴사원으로 근무한다. 근무 기간 정직원(신입 초임)과 동일한 수준의 급여와 복지가 제공된다.

한편 넥슨 직원들의 연봉은 업계 최고 수준이다. 1인당 평균 급여액이 약 1억원이 훌쩍 넘는다. 경기불황으로 많은 기업들이 임금을 동결하거나 소폭 인상하는 가운데, 넥슨은 매년 파격적으로 임금과 복지 혜택을 높여, 업계 부러움을 사고 있다.