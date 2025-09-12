“미국 비자 발급·체류자격 시스템 개선 적극 추진” 박윤주 외교차관 “현지 진출 기업 종합적 대응” “귀국민 당장 출국 회사 차원에서 권하지 않아”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미국 조지아에 구금됐다 풀려난 우리 국민을 맞이하기 위해 인천국제공항에 나온 강훈식 대통령 비서실장은 12일 “우리 국민 316분과 14분 외국인 여러분에게 정말 고생 많으셨단 말씀을 직접 드리고 싶어 나왔다”면서 “복귀하시는 분들이 일상 생활에서 안정을 찾을 수 있도록 심리치료 지원 방안도 관심을 갖고 살펴보겠다”고 약속했다.

강 실장은 이날 오후 인천국제공항에서 취재진과 만나 “최선을 다해서 노력했습니다만 더 빨리 고국으로 모시지 못해 송구한 마음”이라며 이같이 말했다.

강 실장은 이어 “정부는 내 가족, 내 친구의 벌어진 일을 해결한다는 자세로 구금된 우리 국민을 한시라도 빠르게 모시기 위해서 총력을 다했다”면서 “하루하루 노심초사하고 잠 못자며 소식을 기다렸을 가족들과, 한마음으로 지켜봐준 국민 여러분께도 이제는 불안한 마음을 달래고 푹 쉬실 수 있길 바란다”고 했다.

그러면서 강 실장은 “미국과의 업무는 끝났다고 생각할 때가 새로운 시작”이라며 “도널드 트럼프 (미국) 대통령이 언급한 새로운 비자를 만드는 방안을 포함해 미국 비자 발급과 체류자격 시스템 개선을 향후 적극 추진할 예정”이라고 했다.

특히 귀국한 탑승자 중엔 임산부도 있었던 것으로 확인됐다. 강 실장은 “이 임산부는 퍼스트클래스로 모셔 저희가 이분의 심리적 안정에 최선을 다했다는 보고 말씀을 드린다”고 전했다.

이어 그는 “기내에서 (근로자들이) 출발할 때는 모두가 안도의 마음으로 박수치고 환영했다는 분위기를 전해들을 수 있었다”고 설명했다.

앞서 구금됐던 근로자들을 태운 대한항공 전세기는 이날 오후 3시 23분경 활주로에 착륙했다. 지난 4일(현지시간) 미국 이민세관단속국(ICE)은 한국 배터리 공장을 급습해 317명에 달하는 우리 국민과 외국인 14명을 체포·구금했다.

사상 초유의 사태에 우리 정부는 즉시 미국과 교섭을 시작하며 전세기를 구했고, 조현 외교부 장관과 박윤주 외교부 1차관이 급거 방미해 각각 워싱턴DC와 애틀랜타 현지에서 상황 수습에 나섰다.

구금됐던 근로자들은 11일(현지시간) 새벽 시설에서 석방돼 공항으로 향하는 비행기에 올랐고, 같은 날 오후 애틀랜타 공항을 출발해 한국으로 향했다.

이 과정에서 우리 국민 1명은 미국 영주권 신청자로, 가족이 영주권을 보유하고 있어 시설에 남아 재판 절차를 밟기로 했다. 이와 관련해 박 차관은 “개인 변호사를 통해 보석을 신청한다고 했다”면서 “애틀랜타 총영사관이 있다. 영사조력 차원에서 마지막 한 명까지 챙기겠다”고 했다.

박 차관은 아직 현지에 남아 일하고 있는 우리 기업의 한국 근로자 문제를 묻는 물음에 “종합적으로 대응해야 한다. 재발방지 해야 한다”면서 “한미 간 워킹그룹도 만들고 조 장관도 그런 협의했다. 중요한 발판이 마련됐다”고 말했다. 애틀랜타 총영사관에서 근무한 경험이 있는 박 차관은 영사조력 시스템 등에 익숙해 지난 9일 출국해 곧바로 애틀랜타 현장대책반에 합류한 것으로 알려졌다.

돌아온 근로자들에 대한 재입국 상황과 관련한 질문에 강 실장은 “재입국 여부는 지금 현재 당장 가능한 분부터 LG에너지솔루션에서 먼저 출국을 준비하고 있다고 회사 측으로부터 들었다”면서 “향후 비자 문제가 해소되면 정리될 것”이라고 말했다.

이어 그는 “(돌아온 근로자는) 심리치료나 여러 가지 상황이 있기 때문에 바로 당장 출국하는 것은 회사 차원에서 권하지 않고 있다”고 덧붙였다.

구금된 근로자 중 설비 시설에서 일할 수 있는 B1(상용) 비자를 보유한 이들이 많았던 점과 관련해 강 실장은 “B1 비자에 대한 해석 차이가 (한미) 양국 간 있다”면서 “근본 문제 개편까지 시간이 걸린다. 그 전까진 미국 현재 상황에 맞춰 움직여야 한다. 장기적으로는 워킹그룹에서 논의하는 것이 조속하게 이뤄져 근본적인 불신을 없애야 우리 국민이 믿고 투자하고, 일할 수 있을 것”이라고 설명했다.

‘귀국 근로자들이 미국에 재입국할때 불이익이 없다고 한 것과 관련한 문서’를 묻는 말에 강 실장은 “문서를 만들었는지 안 만들었는지가 본질적인 문제가 아니다”라면서 “트럼프 대통령이 죄 없이 한국 국민들 일하다가 이런 상황이 벌어진 것에 문제 의식을 갖고, 비자 체계를 개편하라고 한것으로 충분히 답변이 된 것”이라고 강조했다.

강 실장은 이어 “대한민국과 미국이 협력·동맹 관계인데, 우리 국민이 이 과정에서 상처받고 속상했을 것으로 안다. 그것에 걸맞게 대우와 응대해줄 것을 믿어도 괜찮다”면서 “죄 없는 대한민국 국민이 이렇게 된 것에 대해 우리 대통령도 관심을 가진 점을 알려주기 위해 제가 나왔다는 것으로 갈음하겠다”고 말했다.