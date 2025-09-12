회사 “화장품 종이단상자 대체수요 기대”

씨티케이바이오가 생분해성 패키징제품 ‘어스에디션팩’(사진)을 상용화해 미국에서 공개한다고 12일 밝혔다.

이 회사는 씨티케이의 계열사로, 캐나다에서 친환경 소재사업을 한다. 어스에디션팩(Earth Edition Pack)은 기존 화장품 종이단상자를 대체하는 제품이다. 기존 생분해성 원료에 산업용 헴프(Hemp) 부산물을 접목해 만들어졌다. 생분해 후 미세플라스틱이 남지 않는 게 특징이다.

생분해성 제품에 가장 많이 사용되는 PLA의 경우 특정조건에서만 분해되며, 분해기간도 약 100년으로 길다. 씨티케이바이오의 제품은 일상에서 분해될 뿐 아니라 분해기간도 조절된다고 주장했다.

씨티케이 바이오는 오는 17, 18일 미국 뉴욕에서 열리는 ‘메이크업 인 뉴욕’에 참가해 어스에디션팩을 처음 선보인다. 실물 패키징샘플, 소재 데이터시트, 브랜드 맞춤 디자인옵션 등을 함께 소개한다.

회사 관계자는 “어스에디션팩으로 만든 생분해성 제품이 종이단상자 시장을 대체할 것으로 기대된다”며 “크기와 모양을 자유롭게 변경 가능하며 로고를 음각으로 새길 수 있어 독창적 패키징이 필요한 화장품 시장에서 이목을 끌 것으로 본다”고 했다.