호텔외식·조리 전문 인재 양성 및 지역사회 거버넌스 구축

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북전문대학교(총장 최재혁)는 10일 안동 경북도청 인근 스탠포드호텔 안동(주)과 ‘RISE 거버넌스 구축을 위한 산학협력 협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 급변하는 호텔외식 및 서비스 산업 환경에 대응해 전문성과 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하고, 지역사회와 기업이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약식에는 경북전문대학교 이규식 단장과 학교 관계자, 스탠포드호텔 안동 김태훈 총지배인과 경영지원팀장이 참석했다.

양 기관은 협약을 통해 ▲호텔 외식 및 조리·식음료 서비스 교육 프로그램 개발 ▲학생 대상 현장 실습·인턴십 확대 ▲우수 인재 채용 연계 ▲전문 인력 양성 과정 공동 운영 ▲지역사회 거버넌스 구축 등을 약속했다.

이를 통해 학생들은 산업 현장에서 요구되는 실질적 경험을 쌓을 수 있고, 기업은 미래 인재를 조기에 발굴해 성장 동력을 확보할 수 있게 된다.

김태훈 총지배인은 “스탠포드호텔은 전국 6개 체인 호텔을 운영 중이며, 교육기관과 협력해 산업 현장에 필요한 맞춤형 인재를 육성하고 있다”며 “안동 호텔이 첫 주자로 경북전문대 호텔외식학과 학생들에게 실질적인 기회를 제공하고, 지역사회와 함께 성장하겠다”고 말했다.

최재혁 총장은 “호텔외식 산업은 빠르게 변화하고 있으며, 이에 대응하려면 실무 중심 교육과 현장 경험이 필수적”이라며 “이번 협약이 학생과 지역사회에는 기회의 장이 되고, 기업에는 성장 동력이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

경북전문대학교는 현장 중심 교육 확대를 지속해서 추진해 왔으며, 이번 협약을 계기로 교육과 산업이 유기적으로 연계되는 협력 모델을 구축할 계획이다.

학교 측은 이번 협력이 단순 교류를 넘어 교육과 산업의 경계를 허물고 실질적 성과를 창출하는 상생 협력이라는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

두 기관은 앞으로도 호텔외식·조리 및 제과·제빵, 식음료 서비스 전문 인력 양성과 지역 발전을 위해 협력을 이어갈 방침이다.