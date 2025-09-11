대한불교 조계종 중앙신도회가 창립 70주년을 기념해 종교를 넘어 모두가 함께 즐길 수 있는 문화 축제를 연다.

사단법인 날마다좋은날은 오는 20일 오후 서울 광화문광장에서 ‘시민과 함께하는 선명상 페스타’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 중앙신도회를 대표하는 문화 캠페인인 ‘행복바라미 캠페인’의 일환이다. 선명상 실참과 전국 불자들의 선명상 퍼포먼스를 통해 현대 사회의 정신문화 선도에 있어 불자들의 새로운 역할을 모색할 예정이다.

광장 육조마당에서는 싱잉볼 테라피, 움직이는 명상 요가체험, 핸드팬 명상, 다도 명상 등 다양한 체험 행사가 예정돼 있다.

또 릴레이 선명상과 손글씨(사경) 명상, 만다라 키링 만들기, 연꽃 만들기 등 시민 누구나 참여할 수 있는 체험 부스도 운영된다.

아울러 본 행사 전엔 중앙신도회 창립 70주년을 기념하는 한복 패션쇼가 열린다. 불자와 시민 100여 명이 직접 모델로 무대에 올라 한복의 아름다움을 알리고, 불교적 퍼포먼스와 어우러진 특별한 무대를 선보일 예정이다.

이어 오프닝 공연으로는 박칼린 감독이 연출한 뮤지컬 ‘석공 무량’ 이 무대에 오른다. 석공 ‘무량’이 험난한 수행의 길을 걸으며 최고의 장인이 되어가는 과정을 그린 20분 분량의 공연 작품이다.

아울러 같은 날 오후 5시부터는 ‘2025 세계일화 국제불교영화제’ 폐막식이 진행되며, 저녁 7시에는 조계사 마당에서 폐막작 ‘문경’이 상영된다.

정원주 중앙신도회장은 “이번 광화문 광장 행사는 중앙신도회의 70번째 생일잔치이자, 불자뿐 아니라 시민 모두가 함께 즐길 수 있는 축제의 장”이라며 “한국불교가 현대인의 정신문화에 기여할 수 있도록 신도회가 앞장서 선명상의 대중화를 이끌어 나가겠다”고 말했다.