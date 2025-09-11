13~14일 효자아트홀서…첨단기술·영상예술 융합 무대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 오는 13~14일 효자아트홀에서 ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’를 연다.

AI와 메타버스를 영상·예술에 접목한 국내 유일의 융복합 문화축제다.

주요 프로그램은 ▲AI 아트테크 어워즈 ▲영상 상영회 ▲감독과의 대화(GV) 등이다. 행사장 야외에는 AR·VR, OLED TV 감상존과 AI 사진관·뷰티샵·비서·음악 프로듀서 등 체험존도 마련된다.

13일에는 배우 이병헌·진선규·이하늬 주연 애니메이션 ‘킹 오브 킹스’, 14일에는 유해진·강하늘·박해준 주연 영화 *‘야당’*이 무료 상영된다.

감독 GV에서는 작품 해설과 관객 질의응답이 진행된다.

행사의 하이라이트인 ‘AI 아트테크 어워즈’는 13일 저녁 열린다.

오후 5시 30분 레드카펫, 6시 본 시상식 순으로 진행되며 오지호, 원기준, 박지윤 등이 참석한다. 국내외 작품을 대상으로 8개 부문 시상이 이뤄진다.

이강덕 포항시장은 “포항이 디지털 기술과 문화콘텐츠가 함께 성장하는 도시로 도약할 계기가 될 것”이라고 말했다.

자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.