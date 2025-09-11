지역 균형 발전·글로벌 바이오 허브 도약 모색

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도와 포항시가 미래 성장동력으로 주목받는 바이오산업을 집중적으로 육성하기 위해 ‘2025 경북바이오산업 엑스포’를 열었다.

‘첨단 Bio, 미래를 여는 경북’을 주제로 11일부터 13일까지 사흘간 포항 체인지업그라운드, 포스코 국제관, 포스코 생명공학연구센터 일원에서 열리는 이번 행사는 산·학·연·관 협력을 통한 지역 균형 발전과 산업 혁신을 목표로 하고 있다.

엑스포에는 전시 관람회, 국제 심포지엄, 기업 투자·수출 상담회 등이 마련됐다. 바이오·의약, 그린바이오, 푸드테크, 헴프 등 4개 분야를 아우르며, 국내외 석학과 기업인 80여 명이 참여해 바이오산업의 미래 전략을 심도 있게 논의한다.

행사 첫날 개막식에서는 미국 웨이크포레스트 재생의료연구소 제임스 유(James J. Yoo) 부소장이 ‘재생의학 제품의 생산 및 원활한 전달체계 확립’을 주제로 기조연설을 했다.

그는 첨단 재생의학 기술이 실제 환자 치료로 이어질 수 있는 구체적 비전을 제시하며, 산·학·연·관이 함께 협력해야 할 방향을 강조했다.

이날 경북도, 포항시, 범부처 재생의료 기술개발 사업단, 포스텍, 한동대, 포항테크노파크, 포항바이오산업협회는 ‘경북 첨단 재생 바이오산업 육성’을 위한 상호 협력 협약(MOU)을 체결했다.

기술·연구 교류와 제도적 연계를 강화하고, 지역 혁신 역량을 결집해 수도권 집중형 산업 구조를 완화하는 균형 발전 효과를 노린다는 구상이다.

또한 체인지업그라운드에서는 국내외 투자자와 기업을 연결하는 상담회가 진행돼 우수 기술 기업의 해외 진출 기회를 모색한다.

전시관에서는 최신 바이오산업 트렌드와 함께 이끼 테라리움, DNA 열쇠고리 제작 등 체험 행사로 시민과 청년층의 참여를 확대했다.

이강덕 포항시장은 “지난 10년간 다져온 바이오산업 기반이 이번 엑스포를 통해 본격적인 성과로 이어질 것”이라며 “포항이 수도권을 넘어서는 글로벌 바이오산업 중심지로 도약하고, 지역 균형 발전의 거점으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.