[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주의 특산 콩 ‘부석태’가 버거와 두부 등 다양한 가공식품으로 재탄생해 시민들과 만난다.

영주시는 11·12일 이틀간 시청 현관에서 ‘콩 자립형 융복합단지 조성 시범사업’의 일환으로 부석태 가공식품 홍보전과 ‘슈퍼버거 시식회’를 연다고 밝혔다.

이번 행사는 지역 콩 산업의 자립 기반을 다지고 부석태의 상표 가치를 높이기 위한 자리다.

부석태연합회 소속 6개 경영체(두부마을, 사랑애부석태, 소백산명품마을, 빈나리, 무수촌, 오룡골)가 직접 개발한 두부, 장류, 간식류 등 다양한 제품이 시민들에게 공개된다.

또 한국 미래 코칭 교육연구소가 연구·개발한 ‘부석태 슈퍼버거’ 요리법이 처음으로 선보여 눈길을 끈다.

영주시는 이번 시식회를 통해 소비자들의 반응을 수집하고 제품의 시장성을 검토할 예정이다. 이를 토대로 향후 브랜드 이미지 강화와 판로 확대, 새로운 제품 개발 전략을 구체화한다는 계획이다.

단순히 홍보에 그치지 않고, 부석태를 활용한 산업화와 농가 소득 증대를 동시에 도모하겠다는 구상이다.

한상숙 영주시 농업기술센터 소장은 “부석태는 영주의 자랑이자 ‘땅속의 보약’이라 불릴 만큼 영양이 풍부한 고단백 콩”이라며 “이번 시식회가 건강 먹거리 개발과 보급의 출발점이 될 것”이라고 말했다.

이어 “융복합단지 조성의 성공을 통해 치유도시 영주의 매력을 널리 알리고 지속적인 발전을 이끌겠다”고 강조했다.

영주시는 이번 행사를 계기로 영주농협, 안정농협, 부석태 연합회, 한국 미래 코칭 교육연구소와 협력해 부석태 기반의 특화 레시피 개발과 대내외 홍보를 강화할 방침이다.

지역 농업의 부가가치를 높이고, 영주를 콩 산업 중심지로 육성하는 장기 전략의 일환이다.

부석태 가공식품 홍보와 시식회에 대한 자세한 문의는 영주시 농업기술센터 기술지원과 식량작물 팀으로 하면 된다.