[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 오는 14일 울진종합운동장 보조경기장에서 ‘2025 울진 금강송 배 전국 마라톤대회’를 연다.

11일 군에 따르면 이번 대회는 울진군체육회와 울진군 육상경기연맹이 주최·주관하며, 전국 각지에서 2,542명의 참가자가 몰렸다.

종목별로는 5km 479명, 10km 1,116명, 하프코스 947명이 출전해 기량을 겨룬다.

참가자들은 가을빛으로 물든 울진의 해안도로를 따라 달리며 천혜의 자연경관과 푸른 동해의 정취를 동시에 만끽할 수 있다.

한 참가자는 “마라톤 자체도 도전이지만, 울진 바다와 금강송 숲을 함께 느낄 수 있는 코스라 꼭 달려보고 싶었다”며 기대감을 전했다.

또 다른 참가자는 “울진은 처음인데, 단순한 경기 참여를 넘어 가족과 여행을 겸해 찾았다. 지역 특산물과 관광도 함께 즐기고 싶다”고 말했다.

울진군은 이번 대회를 통해 전국 단위 스포츠 이벤트의 개최 경험을 축적하고, 지역 관광 활성화에도 긍정적 효과를 기대하고 있다.

마라톤은 심폐 지구력과 근력 향상은 물론 성취감을 통해 삶의 활력을 높이는 생활체육으로 자리 잡고 있다.

군은 앞으로도 다양한 전국 규모 스포츠대회를 유치해 스포츠 도시로서 위상을 강화하고 지역 경제에 활기를 불어넣는다는 방침이다.

손병복 군수는 “울진금강송배 전국 마라톤대회는 단순한 스포츠 행사가 아니라 울진의 청정 자연과 문화를 널리 알릴 소중한 기회”라며 “안전하고 성공적인 대회가 되도록 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.