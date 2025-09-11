[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 11일 지역 중소기업의 중동 시장 진출을 지원하기 위해 ‘2025 중동 무역사절단’에 참가할 기업을 오는 17일까지 모집한다고 밝혔다.

‘중동 무역사절단’은 오는 11월 3일부터 7일까지 아랍에미리트 두바이와 아부다비 현지에 지역 중소기업을 파견하는 사업으로 중동 지역을 전략적 거점으로 삼아 신흥시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

부산시에 따르면 중동 시장은 지난해 한국과 아랍에미리트 간 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 체결로 국내 기업의 수출 여건이 개선되면서 한국 수출 다변화의 핵심 축으로 부상하고 있다. 특히 기존에 많이 진출했던 에너지·건설 등 전통 산업뿐만 아니라 최근에는 한류 문화의 영향 등으로 뷰티, 푸드 등 소비재 수요도 확대되고 있어 진출 기회가 더 확대될 것으로 예상된다.

이에 시는 지난해에도 두바이에 무역사절단을 파견해 1개 기업당 평균 803만 달러(한화 약 110억 원대)의 계약 추진액을 달성하는 성과를 거두기도 했다.

참가를 희망하는 기업은 오는 17일까지 시 해외마케팅통합시스템 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 선정된 기업은 현지에서 ▷1:1 수출 상담회 ▷구매자(바이어) 연결(매칭) ▷개별 방문 상담 ▷세미나 등 프로그램에 참여하게 된다. 또 왕복 항공료의 50%와 상담회 운영에 필요한 제반 비용 등도 지원받을 수 있다.