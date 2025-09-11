도내 소방대원 792명 참여…가을철 산불 대비 현장훈련 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도 소방본부(본부장 박성열)는 10일부터 10월 1일까지 봉화군 목재문화체험장 일대에서 ‘119산불 신속대응팀 특별교육’을 진행한다.

이번 교육에는 도내 각 소방서 현장대원과 중앙119구조본부를 포함해 총 792명이 참여한다.

산불 신속대응팀은 경북 형 산불 대응 체계의 핵심으로, 각 소방서 현장대원 10명 내외로 꾸려진다. 산불 발생 시 인접 관서가 즉시 협력해 초기 진화를 담당하며, 산불 발생이 잦은 봄철과 가을철에 한시적으로 운영된다.

이번 특별교육은 경북 119산불특수대응단 주관으로 기수별 순환 방식으로 열린다.

1기(영주·상주·의성·영덕·고령·중앙119), 2기(포남·포북·경주·김천·안동·구미·문경), 3기(영천·경산·청송·영양·청도·중앙119), 4기(성주·칠곡·예천·봉화·울진·중앙119) 등 총 12회에 걸쳐 진행된다.

훈련은 ▲개인장비 사용법과 방화선 구축 ▲이동식 펌프 활용 기계화 시스템 운용 ▲소방차량 배치 전술 ▲13mm·25mm 호스 전개 실습 등 실전 중심으로 구성됐다.

장해동 경북 119산불특수대응단장(소방정)은 “이번 특별교육은 경북 산불 대응 인력이 한자리에 모여 역량을 끌어올리는 자리”라며 “대원들이 현장에서 더욱 신속하고 전문적으로 대응할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.