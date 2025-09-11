[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시가 공직사회의 투명성과 청렴성 강화를 위해 전 직원 교육에 나섰다.

시는 10일 상주문화회관 대공연장에서 직원 350여 명이 참석한 가운데 ‘부패 방지 역량 강화 청렴교육’을 진행했다.

교육은 청탁금지법, 공무원 행동강령, 이해충돌방지법 등 관련 법령을 이해하는 데 그치지 않고, 실제 업무 과정에서 마주칠 수 있는 사례를 중심으로 풀어내 참여자들의 공감을 이끌었다.

특히 이날 교육은 법률 강연과 더불어 청렴 뮤지컬 공연을 곁들여 눈길을 끌었다.

배우들이 현실 속 공직사회의 고민을 무대 위에 옮기자 직원들은 고개를 끄덕이며 몰입하는 모습이었다.

한 참석자는 “딱딱한 강의보다 사례와 공연이 곁들여져 이해하기 쉽고 기억에 오래 남을 것 같다”고 소감을 전했다.

강영석 상주시장은 “청렴은 공직자가 지켜야 할 가장 기본적이면서도 핵심적인 가치”라며 “이번 교육이 직원들이 생활 속에서 청렴을 실천하고, 시민에게 신뢰받는 공직문화를 확립하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.