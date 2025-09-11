[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국해양진흥공사는 11일 국적선사의 안정적 경영 지원체계 구축을 위해 ‘해운산업 위기대응펀드’를 2조원 규모로 확대 개편했다고 밝혔다.

해운산업 위기대응펀드는 해운 불황기 국적선사의 경영 안전판 마련과 친환경 규제 대응을 위해 지난 2023년에 설립된 펀드다. 공사는 펀드를 통해 해운선사의 녹색채권을 인수하고 국적선사의 친환경 대응역량 강화를 지원했다.

이번 펀드 개편은 해운시황 악화 및 시장 불확실성 본격화 될 것으로 전망되는 가운데 국적선사의 자생력을 높이기 위해 추진됐다.

해양진흥공사는 펀드개편을 통해 기존 1조원 지원 규모의 펀드를 2조원 규모로 확대하고 기존 펀드를 ‘해운산업 구조혁신펀드’와 ‘해운산업 ESG지원펀드’로 분리했다. 또 지원 대상을 기존 중소선사에서 중견선사로 확대하는 등 펀드의 기능과 지원 범위를 확대했다.

해운산업 구조혁신펀드를 통해서는 국적선사의 유동성 지원 및 경영 구조 개선 등을 지원한다. 해운시황 악화로 인한 국적선사의 부실을 선제적으로 방지하기 위한 사전적 구조조정은 물론 이미 부실이 발생한 선사의 경우에도 사후적 구조조정을 지원해 국적선대의 해외유출을 방지하고 선사의 경영 내실 강화를 도모할 방침이다.

해운산업 ESG지원펀드는 국적선사들이 친환경 규제에 대응하고 장기적 성장 전략을 마련할 수 있도록 친환경선박 도입 지원, ESG채권 인수 등을 추진하기 위해 조성된 펀드다. 공사는 국내 해운산업 전반의 지속가능경영 체계 구축 및 국적선대의 탄소중립 실현을 도모할 수 있을 것으로 보고 있다.

개편을 통해 분리된 펀드에는 각 1조원씩 배정돼 건 별 프로젝트 펀드 형태로 투자가 진행된다. 해양진흥공사는 다음 달 중 국적선사를 대상으로 사업설명회를 개최한 뒤 공모를 통해 사업을 진행할 계획이다.