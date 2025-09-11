‘FIA 포럼:부산 2025’ 개최…투자기관 등 관계자 250명 참석

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국거래소는 지난 10일 부산 시그니엘 호텔에서 ‘FIA포럼:부산 2025’를 개최했다고 밝혔다.

FIA포럼은 세계 최대 파생상품 관련 협회인 국제파생상품협회(FIA)가 세계 주요 금융중심지에서 각 지역 대표 거래소와 공동으로 개최하는 국제 파생상품 컨퍼런스다. FIA는 각국 거래소, 청산소, 은행 등 200여개 기관을 회원으로 두고 있다.

이날 포럼에는 부산시를 비롯한 해외거래소, 글로벌 투자기관 및 지수사업자 등 업계 관계자 약 250여명이 참석해 글로벌 파생시장 주요 현안과 한국 시장의 미래 발전 전략에 대해 논의했다.

포럼은 ‘파생시장의 현재와 미래 방향’과 ‘글로벌 관점에서 본 한국 파생시장 접근성’ 등 2개의 세션으로 구성됐다.

‘파생시장의 현재와 미래 방향’ 세션에서는 한국 파생시장의 현주소를 진단하고 거래인프라 및 제도 개선 주요 성과를 공유하고 아시아 대표시장으로의 도약 전략에 대한 의견을 나눴다.

‘글로벌 관점에서 본 한국 파생시장 접근성’ 세션에서는 외국인 투자자 관점에서 본 한국 시장의 매력과 개선이 필요한 사항 등을 주제로 토론이 이어졌다.

정은보 한국거래소 이사장은 환영사를 통해 “통합거래소 출범 20주년 및 야간거래 도입 원년을 맞아 한국 파생시장의 글로벌 경쟁력을 강화할 것”이라며 “지정학적 리스크 확대와 디지털 자산 부상 등 시장환경 변화에 대응하기 위해 신상품 개발, 24시간 거래체계 구축, 시장 안전장치 강화에 집중하겠다”고 말했다.