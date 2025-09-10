[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 에티오피아 의료 현장이 여전히 종이 차트에 의존하는 등 디지털 전환이 더디게 진행되고 있는 것으로 나타났다.

한동대학교 학생들이 현지에서 직접 AI·데이터 과학 교육을 진행하며 격차 해소에 나섰다.

한동대는 지난 8월 11일부터 25일까지 아디스아바바에서 ‘AI+X Ethiopia: 의료를 시작으로 디지털 격차를 넘다‘ 프로젝트를 진행했다고 10일 밝혔다.

글로벌 로테이션 프로젝트(GRP)의 목적으로 추진된 이번 활동에는 AI융합·데이터사이언스·컴퓨터공학 전공 학생들을 비롯해 다양한 복수전공 배경을 가진 학생들이 참여했다.

학생들이 방문한 MCM 명성종합병원은 환자 진료 기록을 여전히 종이에 남기는 것이 일반적이었다.

기존 전산 시스템은 하드웨어 유지보수 수준에 머물러 사실상 ‘사문화’된 상태였다. 의료진조차 전자 의무기록(EMR) 필요성에 대한 인식이 부족했다.

이에 학생들은 의료진과 부서 팀장을 대상으로 EMR 세미나를 열고 한국의 의료 디지털화 사례를 공유했다.

간호사 자격을 지닌 임명주 조교가 현장 사례를 설명하자 의료진은 “체계적 데이터 관리가 진료 효율성에 필수적”이라며 EMR 도입 필요성에 공감을 표했다.

병원 전산실 직원 교육도 이뤄졌다. SQL, 데이터베이스, 파이썬 기초 강의가 진행됐고, 전 직원이 교육 과정을 완주했다.

단순한 장비 관리에서 벗어나 데이터 관리·분석까지 수행할 수 있는 기반을 마련한 셈이다. 전산실 직원들은 심화 과정 개설을 요청하며 학습 의지를 보였다.

청년층을 겨냥한 데이터 교육도 관심을 모았다. Tesfa Football Academy와 협력해 축구 데이터를 활용한 ‘데이터 캠프’를 운영한 결과 400여 명이 지원했다.

최종 선발된 17명은 파이썬 프로그래밍과 데이터 분석·시각화 기법을 배우고 팀 프로젝트를 수행했다.

참가자들은 “교육 기간이 더 길었으면 한다”, “배운 기술을 사회 발전에 활용하고 싶다”는 뜻을 밝히며 높은 만족도를 보였다.

전문가들은 이번 활동이 단순한 단기 봉사 차원을 넘어, 의료 현장의 디지털 전환과 청년층 데이터 역량 강화라는 ‘이중 효과’를 거뒀다고 평가한다.

특히 의료와 축구라는 생활 밀착형 주제를 통해 AI·데이터 과학의 필요성을 효과적으로 전달했다는 점에서 의미가 크다.

한동대는 앞으로도 현지 수요에 맞춘 교육 프로그램을 확대해 디지털 격차 해소에 이바지할 계획이다.