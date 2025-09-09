[헤럴드경제=채상우 기자] 이스라엘이 9일(현지시간) 카타르 수도 도하를 공습했다.

이스라엘은 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 고위급을 표적으로 삼은 공격이라고 밝혔다.

로이터 통신 등에 따르면 이날 오후 3시 50분쯤 이스라엘이 카타르 도하를 공격했다.

이스라엘군은 폭발이 일어난 직후 성명을 내고 “군과 신베트는 하마스 테러 조직의 고위급 지도자를 겨냥해 정밀 타격을 가했다”며 공습 사실을 확인했다.

이스라엘군은 “민간인 피해를 최소화하기 위해 정밀 무기를 사용했다”며 “하마스 테러 조직을 격퇴하기 위해 작전을 계속 수행할 것”이라고 밝혔다. 작전명은 ‘심판의 날(Atzeret HaDin)’인 것으로 알려졌다.

사우디 매체 알아라비야는 휴전 협상을 위해 파견된 하마스의 대표단이 이스라엘의 표적이 된 것으로 보인다고 전했다. 하마스의 망명 지도부는 오랫동안 카타르에 기반을 두고 활동해왔다. 이번 폭격으로 하마스 고위급 칼릴 알하야가 사망한 것으로 추정된다고 매체는 덧붙였다.

이스라엘이 카타르를 공격한 것은 이번이 처음이다.

카타르는 즉각 이스라엘을 규탄했다. 마제드 알 안사리 카타르 외교부 대변인은 “모든 국제법과 규범을 노골적으로 위반하는 행위”라며 “카타르의 안보와 주권을 겨냥한 어떠한 행위도 용납하지 않을 것”이라고 덧붙였다. 카타르는 수년간 하마스와 이스라엘 간 회담에서 중재자 역할을 해왔다.