[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난달 SBS 예능프로그램 ‘미운우리새끼’에서는 개그맨 허경환이 키가 크고 싶다며 정형외과에 가서 상담하는 모습을 다뤘다. 의사는 “수술로 키가 커질 수 있다”라며 ‘사지연장술’을 소개했다. 하지만 그 무시무시한 수술 과정에 허경환은 아연한 모습을 보였다.

다리 길이를 인위적으로 늘이는 이른바 ‘사지연장술’에 대해 관심이 급증하자 영국 보건당국이 위험하다고 경고하고 나섰다.

8일(현지시간) 영국 가디언에 따르면, 영국 국민보건서비스(NHS)는 ‘사지연장술’이 극심한 통증과 감염, 신경 손상, 장애의 위험이 있다며 수술을 받지 말 것을 강력히 권고했다.

1950년대 구소련의 외과 의사 가브릴 일리자로프가 개발한 이 수술은 원래 임상적 치료용으로 사용됐으나 지금은 미용 목적으로 퍼지고 있다. 수술은 다리뼈를 일부러 부러뜨린 뒤 수 주 혹은 수개월 동안 잡아당겨 늘이는 방식으로 진행된다. 크게 두 단계로 진행되는데, 먼저 의사가 다리뼈를 잘라 둘로 나눈 뒤 금속 틀로 된 연장 장치를 다리뼈에 고정한다. 이후 수개월간 다리 연장 장치를 조정해 부러진 공간을 조금씩 벌린다. 그 사이 새 뼈가 조금씩 만들어져 부러진 공간을 채운다. 수술이 진행되는 동안에는 걸을 수 없다.

NHS는 여러 부작용을 경고했다. 일단 수술이 진행되는 수개월간 심한 통증을 견뎌야 한다. 또 뼈가 나더라도 제대로 붙지 않거나, 체중을 지탱하기 어려울 정도로 약할 수 있다. 심지어 두 다리의 길이가 달라지거나 영구적 장애를 얻을 수 있고, 감염, 신경 손상, 혈전 등도 우려된다.

NHS의 정형외과 의사 팀 브릭스는 “(다리를) 몇 인치 더 늘이기 위해 건강이나 생명에 도박을 걸지 말라”라고 말했다.

앞서 중국에서는 지난 2006년 이 수술을 금지했으나 다른 지역에서는 여전히 인기를 끌고 있다. 한국계 캐나다인 감독으로 영화 ‘패스트 라이브즈’로 유명한 셀린 송 감독도 신작 로맨스 영화 ‘머티리얼리스트’에도 결혼 시장에서 자신의 가치를 높이기 위한 방법으로 이 수술을 등장시킨 바 있다.

특히 튀르키예의 병원들이 이 수술을 적극적으로 홍보하고 있다고 가디언은 전했다.

영국에서 이 수술을 받으려면 최소 5만 파운드(약 9400만 원)부터 24만 파운드(약 4억5000만 원)으로 비싼 반면, 튀르키예 개인 병원에서는 2만4천 파운드(약 4500만 원) 정도면 가능하다.