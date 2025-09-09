김정은·시진핑 과거 회담 때와 달라 北매체 북중회담 모호한 표현, 짧게 다뤄 북러 회담 보도는 “강력한 북러관계 반영” 中국경절 김정은 서한에 ‘본심’ 드러날 수도

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국의 북한 전문 매체 38노스는 최근 열린 북한 김정은 국무위원장과 중국 시진핑 국가주석의 정상회담에 대한 북한 매체 보도들을 분석하면서 북중관계가 완전히 회복되지 않은 것으로 보인다고 8일(현지시간) 분석했다.

워싱턴DC 소재 비영리 싱크탱크 ‘헨리 L. 스팀슨 센터’가 발간하는 이 매체는 북한의 김정은 국무위원장이 중국 전승절 80주년 열병식 참석차 이달 1∼5일 했던 5차 방중과 그 기간에 열린 정상회담에 대해 “김 위원장이 러시아와의 굳건한 관계를 재확인하고 지난 2년간 경색된 중국과의 관계를 재건할 수 있는 기회였다”고 평가했다.

그러면서 “김정은-시진핑 회담에 대한 보도는 일부 긍정적인 표현이 포함돼 있긴 하지만 과거 김-시 정상회담 보도 수준에는 미치지 못해, 북한과 중국이 아직 관계를 완전히 회복하지 못했음을 시사한다”고 분석했다.

이와 대조적으로 이 매체는 김 위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 다룬 북한 언론 보도에 대해서는 “북한과 러시아의 관계가 여전히 강력하고 장기 지향적이라는 것을 보여준다”고 평가했다.

38노스는 북한 매체들이 김정은-푸틴 회담에 비해 김정은-시진핑 회담을 짧게 다뤘으며, 김정은-시진핑 회담에 대한 보도가 “이례적으로 모호했다”면서 “평양 측이 이번 정상회담 결과를 진짜로 어떻게 보고 있는지 가늠하기가 쉽지 않다”고 평가했다.

이 매체는 이번까지 포함해 도합 6차례 열린 김정은-시진핑 정상회담 중에서 이번 회담 결과를 소개하는 북한 매체 보도 기사가 가장 짧았다고 지적했다.

또 과거 김-시 정상회담에 대한 북한 매체 보도에는 “조선반도의 상황”이라거나 “핵문제” 등 논의 주제를 비교적 구체적으로 표현하는 말이 포함되는 경우가 많았으나, 이번에는 “국제 및 지역문제들” 등 전보다 더욱 포괄적이고 모호한 표현들이 사용됐다고 38노스는 분석했다.

아울러 TV 다큐멘터리도 김-푸틴 회담 부분과 달리 김-시 회담 자체나 그 분위기에 대한 추가 정보를 거의 제공하지 않았다고 38노스는 분석했다.

북한 매체의 보도 내용에 북중관계에 대한 긍정적 표현이 여러 곳에 포함되긴 했으나 대체로 의례적 표현에 그쳤고, 과거 정상회담 때와 달리 양국의 일치된 입장을 보여주는 공식화된 일부 표현이 빠져 있었다고 38노스는 지적했다.

38노스는 “친선협조관계를 가일층 발전시키는 중요한 계기”, “고위급래왕과 전략적의사소통을 강화”, “국제 및 지역문제들에서 전략적협조를 강화하고 공동의 리익을 수호” 등 긍정적 표현들이 나오긴 하지만 대체로 “허심탄회하게 의견을 교환”, “자주적인 정책적립장들에 대해 호상 통보”, “언급” 등 수준에 그쳐 과거 사례처럼 의견일치를 나타내는 표현이 별로 없다고 분석했다.

38노스는 다만 김 위원장이 “조선은 앞으로도 국가의 주권과 령토완정, 발전리익을 수호하기 위한 중국공산당과 중화인민공화국정부의 립장과 노력을 전적으로 변함없이 지지성원할것”이라고 발언한 것으로 보도된 데 대해서는 전례 없이 대만 문제에 관한 거론이 북한 매체를 통해 전달됐다는 점에 주목했다.

2018년 3월에 김정은-시진핑 정상회담이 처음 열렸을 때도 양국 관계가 수년간 경색된 후였으며 당시에도 북한 매체 보도에 의견일치를 나타내는 표현이 나오지 않았다가 그 후 북중관계가 호전되면서 보도 논조가 훨씬 긍정적으로 변했다는 것이 38노스의 설명이다.

38노스는 “북중 관계와 관련해, 10월 1일 중국 국경절(1949년 중화인민공화국 수립 선포 기념일)에 김 위원장이 시 주석에게 보낼 서한이 중국에 대한 북한의 의도를 가장 먼저 보여주는 표식 중 하나가 될 것”이라고 분석했다.