관세청 관세인재개발원, 세계관세기구(WCO) 아·태 지역훈련센터 자격으로 '제30차 관세행정 능력배양 연수회' 개최

유선희 관세인재개발원장(앞줄 가운데)이 9일(화) 천안 관세인재개발원에서 개최한 ‘제30차 관세행정 능력배양 연수회’ 참석자들과 기념 촬영하고 있다.
[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청 관세인재개발원(이하 ‘인재원’)은 세계관세기구(WCO) 아시아․태평양 및 아프리카 회원국 세관공무원을 초청해 9일~15일까지 ‘제30차 관세행정 능력배양 연수회’를 개최한다.

참여 대상은 몰디브,북마케도니아,아르헨,아제르,에스와티니,에티오피아,우즈벡,인도,태국,카작 등 10개국 총 20명이다.

인재원은 세계관세기구(WCO) 아·태 지역훈련센터(RTC, Regional Training Center) 자격으로 지난 2015년부터 매년 3~4회씩 아시아·태평양 및 아프리카 회원국 세관공무원을 대상으로 능력배양(Capacity Building) 연수회를 개최하고 있다.

연수회 참가자들은 한국 관세청의 전자통관시스템(UNI-PASS), AI 기반 위험관리, 마약류 국제공조, 관세행정 신기술 개발 사례 등을 학습하고, 인천 특송물류센터 등을 견학하며 한국의 선진 관세행정을 직접 경험할 예정이다.

또한, 참가국별로 구체적인 관세행정 실무사례를 발표·토론하는 시간을 가짐으로써 유용한 정보를 공유하고 참가자들 간 인적 네트워크를 구축한다.

유선희 인재원장은 “앞으로도 능력배양 연수회를 지속 개최해 한국의 선진 관세행정을 널리 알리는 한편, 각국 세관 실무직원들과의 인적교류도 확대해 나감으로써 우리 기업에 우호적인 통관 환경이 조성될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.


