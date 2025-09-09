[헤럴드경제=민성기 기자] 유튜버 쯔양(본명 박정원)에게 스토킹과 협박 등 혐의로 고소당한 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 대표 김세의씨가 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 김 씨를 정보통신망법 위반(명예훼손), 협박, 강요, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 불구속 송치했다고 9일 밝혔다. 다만 업무상 비밀누설 혐의는 혐의없음으로 불송치 결정됐다.

김씨는 지난해 7월 쯔양이 유튜버 구제역(본명 이준희) 등에게 협박당했다며 쯔양의 동의 없이 관련 녹취록을 공개했다. 쯔양이 과거 유흥업소에서 일한 사실을 꼬투리 잡혀 협박당했다는 취지였다.

이후 쯔양은 ‘전 남자친구의 폭행과 강요로 유흥업소에서 일했다’고 고백했으나 김씨는 이런 박씨의 해명이 사실이 아니라는 취지의 방송을 이어가다 고소당했다.

경찰은 증거 불충분 등을 이유로 지난 2월 김세의에 대해 불송치 결정을 내렸으나 검찰은 쯔양 측의 이의신청을 받아들여 경찰에 보완 수사를 요구했다.

이 과정에서 쯔양 측은 4월 “수사 의지가 의심된다”고 항의하며 경찰 조사를 거부했고, 강남서는 다른 수사팀으로 다시 배당한 끝에 김씨의 혐의가 성립된다고 판단했다.