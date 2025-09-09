[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 고등학교에서 60대 시간강사가 수업을 방해하는 학생을 제지하다 화를 참지 못하고 의자를 집어던지는 사건이 발생했다.

8일 뉴시스에 따르면 지난 5일 광주광역시 모 직업계 고등학교에서 60대 시간강사 A씨가 수업 도중 1학년 B군을 향해 의자를 집어던졌다.

A씨는 지난해 명예퇴직한 뒤 해당 학교에서 1주일에 6시간 수업을 하고 있었다.

A씨는 수업 시간에 B군이 책상 위에 올라가 노래를 부르고 춤을 추자 이를 제지했다. B군은 A교사가 앞으로 나오라고 하자 교실 밖으로 달아났고 A교사는 B군을 쫓아가다가 의자를 집어던졌다. 다행히 의자를 맞은 사람은 없었다.

이 같은 상황이 담긴 영상은 SNS에 게재됐다가 학교 측의 조치로 삭제됐다.

학교 측은 개인정보보호조치 없이 영상을 게시한 또 다른 학생에 대해 주의 조치를 내렸다.

이날 B군은 주변 친구들이 SNS를 통해 ‘돈을 줄 테니 책상에 올라가 춤을 추라’는 메시지를 보내자 이 같은 행동을 한 것으로 알려졌다. B군 학부모는 사건 발생 후 자녀가 작성한 사과문을 학교에 전달한 것으로 전해졌다.

A씨에 대해서는 수업 중 부적절한 행위를 한 것으로 보고 학교장 명의의 경고를 내릴 방침이다.

학교 관계자는 “B군이 교사의 제지에도 불구하고 노래를 부르며 춤을 추고 달아나자 A교사가 조롱 당한 듯 생각해 화를 참지 못한 것 같다”며 “학생과 교사 모두 큰 상처가 되지 않기를 바란다”고 말했다.