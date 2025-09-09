총무원 및 산하기관 국장단 임명

[헤럴드경제=김현경 기자] 대한불교조계종은 9일 제37대 집행부의 핵심 종책 사업을 지원하는 종책특별보좌관에 각림스님을 임명했다. 아울러 총무원 및 산하기관 국장단으로 총무국장 담산스님, 기획국장 철인스님, 감사국장 하원스님 등 15명을 임명했다.

조계종 총무원장 진우스님은 종책특보로 임명된 각림스님에게 “종단 안팎으로 다양한 경력을 역임한 스님을 종책특보로 임명하게 되어 반갑고, 앞으로 많은 활동을 부탁한다”고 당부했다. 이어 임명한 국장단 스님들에는 “빠르게 업무를 파악하여 소임에 공백이 없도록 하고, 총무원의 안정과 더불어 대내외적으로 포교와 전법에 매진할 수 있도록 노력해 달라”고 전했다.

종책특보 각림스님은 월탄스님을 은사로 출가해 1987년 수계(사미계 수지)했다. 제15·16·17·18대 중앙종회의원과 불교문화유산연구소장을 역임했다.

총무국장 담산스님은 수불스님을 은사로 출가해 2005년 수계(사미계 수지)했다. 범어사 승가대학을 졸업했으며 미륵암 주지, 총무원 호법부 상임감찰을 지냈다.

기획실 기획국장 철인스님 정연스님을 은사로 출가해 2004년 수계(사미계 수지)했다. 백양사 승가대학을 졸업했으며 현재 불회사 주지를 맡고 있다.

기획실 감사국장 하원스님은 설조스님을 은사로 출가해 2009년 수계(사미계 수지)했다. 중앙승가대학교를 졸업했고, 한국불교문화사업단 사업국장을 역임했다. 현재 망경산사 주지를 맡고 있다.

포교부 포교국장 도진스님은 동원스님을 은사로 출가해 2006년 수계(사미계 수지)했다. 통도사 승가대학을 졸업했고, 봉암사 태고선원, 금정총림선원 등에서 안거 수행했으며 백련암 주지를 역임했다.

교육부 복지국장 청곡스님은 정완스님을 은사로 출가해 1997년 수계(사미계 수지)했다. 기본선원을 졸업하고 용화사 법보선원 등에서 25안거 이상을 성만했다. 총무원 호법부 상임감찰, 포교부 포교국장을 역임했으며 안양사, 신륵사, 흥왕사 주지를 지냈다. 현재 정혜사 주지를 맡고 있다.

문화부 문화국장 성만스님은 종상스님을 은사로 출가해 2001년 수계(사미계 수지)했다. 중앙승가대학교를 졸업하고 호국관음사, 호국봉화사 주지, 포교원 경찰전법단 지도법사를 지냈다.

사회부 사회국장 선일스님은 돈관스님을 은사로 출가해 2010년 수계(사미계 수지)했다. 중앙승가대학교를 졸업하고 하양포교당 주지를 지냈다.

호법부 호법국장 진효스님은 종오스님을 은사로 출가해 2006년 수계(사미계 수지)했다. 해인사승가대학을 졸업했으며 총무원 기획실 기획국장, 홍보국장, 사회부 사회국장, 호법부 상임감찰을 역임했다. 현재 동해사 주지를 맡고 있다.

호법부 상임감찰 명원스님은 성행스님을 은사로 출가해 2008년 수계(사미계 수지)했다. 불국사 승가대학과 동국대학교를 졸업했으며 포교원 경찰전법단 지도법사를 역임했다. 현재 반야사 주지를 맡고 있다.

호법부 상임감찰 혜일스님은 진우스님을 은사로 출가해 2001년 수계(사미계 수지)했다. 중앙승가대학교를 졸업하고 봉암사 태고선원, 고불총림선원 등에서 안거 수행했으며, 포교원 대학생전법단 지도법사를 역임했다.

호법부 상임감찰 혜담스님은 도원스님을 은사로 출가해 2007년 수계(사미계 수지)했다. 화엄사 승가대학과 동국대학교를 졸업했으며 현재 신광사 주지를 맡고 있다.

미래본부 사무국장 혜오스님은 무여스님을 은사로 출가해 2007년 수계(사미계 수지)했다. 중앙승가대학교를 졸업했으며 봉암사 태고선원에서 안거 수행하고, 석수암 주지를 지냈다.

한국불교문화사업단 사무국장 상원스님은 보광스님을 은사로 출가해 2001년 수계(사미계 수지)했다. 보라매법당, 성무일승사, 성무호국사, 호국화성사, 보국사, 호국정각사 등 군사찰 주지와 불교문화유산연구소 부소장을 역임했다. 현재 제18대 중앙종회의원으로 활동하고 있다.

한국불교문화사업단 사업국장 일학스님은 성제스님을 은사로 출가해 2007년 수계(사미계 수지)했다. 기본선원을 졸업하고 백담사 무금선원, 용화사 법보선원, 남국선원 등에서 안거 수행했다. 총무원 호법부 상임감찰을 역임했다.

불교문화유산연구소 부소장 신해스님은 각진스님을 은사로 출가해 2005년 수계(사미계 수지)했다. 송광사 승가대학과 동국대학교를 졸업했으며 총무원 문화부 문화국장을 역임했다. 현재 송원사 주지를 맡고 있다.