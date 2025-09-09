[헤럴드경제=박세정 기자] KT가 최근 광명일대 소액결제 피해와 관련해, 침해 사고 정황을 발견하고 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다. 과학기술정보통신부와 KIS도 즉각 민간합동조사단을 조사에 착수했다.

9일 KT 광명일대 소액결제 피해 관련해 지난 8일 오후 7시 16분 KISA에 침해 사고 신고 조치를 완료했다고 밝혔다.

KT는 소액결제 피해 고객에게 금전적 피해가 가지 않도록 사전조치 등 만전을 기하고 있다고 밝혔다. 이와함께 결제 한도 하향 조정 등 고객 피해 최소화 위해 최선의 노력을 다하고 있다고 설명했다.

KT 측은 “지난 5일 새벽부터 비정상적인 소액결제 시도를 차단했으며, 이후 현재까지 추가적인 발생이 확인되고 있지 않다”며 “지금까지의 신고 건들은 차단 조치 이전에 발생한 것으로 파악하고 있다”고 밝혔다.

KT는 개인정보 해킹 정황은 없는 것으로 확인됐다고 덧붙였다.

KT는 “고객 피해 발생 등 심려를 끼쳐 송구하다”며 “경찰 수사와 정부 조사에 적극적으로 협조해 조속히 사건이 규명될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. KT는 100번 또는 24시간 운영중인 전담고객센터(080-722-0100)를 통해 고객 문의를 지원하고 있다.

이에 과기정통부도 정보보호네트워크정책관을 단장으로 하는 민관합동조사단을 구성해 현장조사 등 신속한 원인조사에 착수했다.

과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 KT로부터 9월8일 19시16분에 침해사고 신고 접수를 받았다. KT에 관련 자료 보전을 요구한(9월8일 오후7시 50분) 후 KT를 방문해 상황을 파악했다.

과기정통부는 추가 피해 우려 등 침해사고의 중대성, 공격방식에 대한 면밀한 분석 필요성을 고려해 이동통신 및 네트워크 전문가를 포함한 민관합동조사단을 구성해 신속하게 조사에 착수한다. 또 정보보호 분야 민간 전문가가 참여하는 ‘자문단’을 구성해 사고 관련 기술적ㆍ정책적 자문을 받는 등 철저한 조사를 추진할 계획이다.

과기정통부 류제명 2차관은 “국민 피해 최소화를 위해 국내 최고 전문가 참여하는 조사단을 구성해 신속한 원인 파악 및 피해확산 방지를 위해 노력하는 한편, 수사를 진행하는 경찰과도 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.