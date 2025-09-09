‘공간설계 인테리어’ 포트폴리오 공격적 확장

에넥스가 주방가구 위주에서 ‘토탈 주거솔루션 기업’으로 영역 확장에 나섰다. 공간 기획·설계·시공을 아우르는 통합 홈인테리어 전략을 본격화한 것.

에넥스는 주방가구·붙박이장 등 수납 중심 제품에 국한되지 않고 주거환경 전반을 개선하는 ‘공간설계형 인테리어 브랜드’로 포트폴리오를 확장하고 있다. 이를 위해 KCC글라스, DID, 힘펠, 비츠, 더이누스 등과 제휴해 단열·채광·공기질·조명·수납 등 핵심 요소를 통합하는 설계기반을 구축했다.

지난 8월부터는 전국 매장과 온라인 에넥스몰에 3D 인테리어 설계솔루션을 도입했다. 디지털화된 자택도면을 기반으로 3D공간을 구현하고, 인공지능 시뮬레이션을 통해 가구 배치·소재 조합·수납 동선 등을 사전에 검토할 수 있도록 지원한다. 소비자는 구매 전 가상환경에서 인테리어를 체험하며 최적의 공간구성을 선택할 수 있을 것으로 기대된다.

에넥스는 이런 전략의 일환으로 신제품군을 선보였다. 우드·대리석·가죽 등 자연 소재에 영감을 받은 마감재를 적용하고, 세밀한 디테일과 수납기능을 강화해 디자인과 사용경험을 동시에 충족시킨다.

온·오프라인 연계 마케팅도 강화하고 있다. 9월 한 달간 에넥스몰에서 ‘이사&웨딩 시즈널 패키지’를 진행, ‘우주급 슈퍼할인’ ‘새학기 새공간’ ‘카테고리 쿠폰팩’ 등의 프로모션을 통해 혜택을 제공한다.

에넥스 관계자는 “소비자 맞춤형 공간설계와 디지털기술을 결합해 체험과 만족을 동시에 강화하는 것이 목표”라며 “토탈 홈인테리어 브랜드로서 차별화된 가치를 제공하겠다”고 했다.

유재훈 기자