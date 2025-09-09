실습 중심 전문과정…‘AI 허브’ 이어 ‘AI 라운지’도 신설

[헤럴드경제=배문숙 기자]기획재정부가 전 직원을 상대로 인공지능(AI) 역량강화에 나선다.

기재부는 한국과학기술원(KAIST) AI 대학원과 연계한 교육과정을 오는 12월 16일까지 총 8회차에 걸쳐 진행한다고 9일 밝혔다.

정부부처가 국내 대학원과 함께 전문과정을 개설하는 것은 이번이 처음으로, 공공부문 AI 교육을 본격화하는 계기가 될 것으로 기재부는 기대했다.

구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 정부세종청사에서 개최한 교육과정 출범식에서 “AI 활용능력은 초혁신경제를 끌어나갈 공무원이 갖춰야 하는 기본 소양으로, 이번 AI 교육을 기재부의 최첨단 업무 역량을 향상할 좋은 기회로 여기고 임해달라”고 당부했다.

구 부총리는 “경제 전 분야를 아우르는 광범위하고 복합적인 기획재정부 업무 특성상 AI 기술과 접목할 때 막대한 시너지 창출이 가능하다”며 “AI의 눈으로 데이터를 보면 정책에 깊이를 더할 수 있음을 염두에 두고, AI의 핵심인 방대한 데이터 처리 능력과 정교한 패턴 분석 기술을 업무에 적극 활용해 정책의 효과성과 정확성을 한층 더 높여갈 필요가 있다”고 강조했다.

그러면서 이번 교육을 통해 기획재정부 직원 한 명 한 명이 ‘AI 전사’‘로 거듭나 AI 혁신을 이끌어주길 바란다고 말했다.

교육 과정은 ▷대형언어모델(LLM) 도입 및 활용 ▷ AI 코딩 실습 및 애플리케이션 제작 ▷챗봇 구현 ▷검색증강생성(RAG) 기술 활용 ▷ AI 에이전트 및 워크플로우 구현 ▷머신러닝 활용 데이터분석 등이다.

기존의 이론 중심 일회성 세미나와 달리, 실습 중심의 전문과정으로 운영된다.

한편, 기재부는 9월 중으로 AI 정보와 경험을 자유롭게 공유할 수 있는 ‘AI 라운지’를 신설할 예정이다. 지난 2월에는 챗GPT와 퍼플렉시티를 손쉽게 활용할 수 있는 기재부 자체 플랫폼 ‘AI 허브’를 구축했다.

