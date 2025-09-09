- 한국산림복지진흥원, 반려동물과 함께 하는 치유 여행상품 운영

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 한국산림복지진흥원(원장 남태헌)은 오는 11월까지 국립양평치유의숲에서 반려동물과 함께 산림치유를 체험하는 ‘반려동행 숲치유’ 여행상품을 운영한다고 9일 밝혔다.

국립양평치유의숲은 진흥원 소속 국립산림복지시설 중 유일하게 반려동물 동반 입장이 가능한 곳으로, 이번 여행상품은 가을철 낙엽송과 생강나무 등 황금빛 단풍이 어우러진 숲에서 반려동물과 반려인 모두가 숲 산책, 명상, 펫 마사지 등을 통해 힐링의 시간을 가질 수 있도록 기획했다.

주요 프로그램은 ▷누구나 쉽게 걸을 수 있는 덱로드(1.1km) 구간에서 즐기는 ‘사부작 산책’ ▷숲의 치유인자를 통해 건강한 호흡을 체험하는 ‘잣숲 호흡명상’ ▷반려동물 치유 전문 공간 ‘펫톤치드 존’에서의 펫 마사지·펫 요가 체험 ▷누리장나무, 산초나무, 배초향 등의 향기를 찾아보는 ‘노즈워킹 숲산책’으로 구성했다.

이번 상품은 오는 11월까지 반려동물을 동반한 반려인을 대상으로 운영되며, 중·대형견 포함 최소 10명 이상 신청 시 참가가 가능하다. 서울에서 이동이 어려운 고객은 반려동물 전문 여행사 펫츠고트래블이 운영하는 당일 여행 상품(9~10월, 2회 예정)을 통해 참여할 수 있다.

또한 반려동물 출입인증시스템(Pet Pass)을 운영하는 ㈜우연컴퍼니는 참가 고객에게 반려동물 유실방지용 정보무늬(QR코드) 인식표와 반려동물 건강 상태를 가정에서 손쉽게 확인할 수 있는 닥터클루니(Dr. Clooney) 소변검사 키트를 무상으로 제공한다.

참여방법은 국립양평치유의숲 숲e랑 누리집에 공지사항을 참고해 로 신청하면 된다.

남태헌 진흥원장은 “이번 사업으로 반려동물과 함께하는 국민에게 산림치유의 기회를 제공하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 사람과 동물 모두를 위한 산림복지서비스를 확대해 건강한 반려문화 확산과 국민 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.