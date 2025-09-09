난임 극복 경험이 있는 ‘난임멘토’ 참여 부부 참여해 상담

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 난임부부와 신혼부부의 몸과 마음 건강을 돌보는 난임부부건강관리 특화 프로그램을 실시한다고 9일 밝혔다.

신혼 및 난임부부의 신체적·심리적 건강지원 프로그램은 영양·운동·모바일 건강관리 등 다양한 분야의 전문가 강의와 부부 모임을 결합한 8주 과정으로 구성된다. 총 2기에 걸쳐 운영된다. 1기당 25쌍(50명)을 선착순으로 모집하며, 참여 신청은 (사)한국난임가족연합회 누리집을 통해 가능하다.

프로그램 기간 동안 난임 극복 경험이 있는 ‘난임멘토’가 참여 부부와 1대1로 매칭되된다. 참여자들은 신체적 건강뿐 아니라 심리적 회복까지 지원받을 수 있다.

또한, 결혼 이후 난임에 대한 인식 부족으로 임신 준비를 제때 하지 못하는 경우가 많아, 신혼부부와 직장인 등으로 대상을 확대해 난임 인식개선 및 예방을 위한 건강한 임신 준비 교육도 진행할 예정이다.

교육은 전문 강사진들이 직접 기관 현장을 방문하는 형식으로 진행되며 난임 예방, 건강한 임신 준비, 사회적 인식 개선을 포함하며, 가족과 사회 차원의 지지 필요성도 함께 다룰 예정이다. 교육 신청을 원하는 기관은 (사)한국난임가족연합회로 문의하면 된다.

서울시는 이번 사업을 통해 경제적 지원과 함께 신체적 건강관리·정서적 회복 지원·사회적 인식 개선 등 종합적 지원체계를 갖춰나갈 방침이다. 또한 민간·전문단체와 지속적으로 협력하며 맞춤형 지원을 강화하고, 우수 사례를 발굴하는 등 정책을 보완해 나갈 예정이다.

서울시는 2023년 7월 서울권역 난임·임산부 심리상담센터를 시작으로, 2024년 9월에는 서남권역 센터를 개소하며 총 2개 권역 4개소 상담 거점을 구축했다. 시는 센터운영이 안정화 단계에 접어든 만큼 대상과 프로그램을 다양화해 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.

서울시는 난임과 임신·출산기가 개인과 가족에게 미치는 심리적 부담이 크다는 점에 주목해, 초기 상담부터 고위험군 등록상담(최대 10회), 사례관리, 내·외부 의료기관 연계, 자조모임·집단 프로그램까지 이어지는 심리지원 체계를 갖췄다. 스트레스·우울 등 표준화 심리검사와 1:1 상담을 기본으로, 필요 시 부부 동반 상담과 가족 상담을 병행하며 정서적 안정을 돕고 있다.

특히 중등도 이상의 고위험군을 조기에 발굴해 정신건강의학과·산부인과 등 전문 진료와 연계하고, 배우자·가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램으로 관계 회복과 정서적 회복탄력성 강화에 주력하고 있다.

성과도 가시화 되고 있다. 2024년 한 해 총 5944건(실인원 665명)의 상담이 진행됐으며, 이 중 고위험 등록상담 1,717건, 일반·기타상담 532건, 검사 등 3695건으로 집계됐다. 시민 만족도는 98%에 달했고, 올해 7월 기준 이미 7,714건의 상담을 진행해 연간 목표의 76.5%를 달성하는 등 높은 시민 호응도를 보이고 있다.

정소진 서울시 건강관리과장은 “난임은 더 이상 개인과 가족만의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 해결해야 할 중요한 과제”라며 “서울시는 앞으로도 난임부부의 경제적 부담을 줄이고, 신체적·심리적 안정을 지원하는 든든한 동행자가 되겠다”고 말했다.