컬리·우버 등 협업…‘단골력’ 강화 AI 통해 이용자 맞춤형 추천 제공

네이버가 온라인동영상서비스(OTT) 대표 주자 넷플릭스에 이어 e커머스 업체 컬리, 모빌리티 기업 우버 택시 등 ‘빅브랜드’와 손잡고 이용자 일상으로 파고든다. 전략적인 파트너십을 통해 이용자 충성도를 높인다는 복안이다.

9일 네이버스퀘어 종로에서 열린 ‘네이버 커머스 밋업’에서 이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장은 “빅브랜드와 전략적 파트너십을 확장해 나갈 것”이라며 이 같은 전략을 공개했다.

이 부문장은 “그동안 네이버 커머스는 판매자 중심의 기술, 정책, 교육 등을 통해 친 판매자 전략으로 성장해 왔다”며 “인공지능(AI) 커머스 시대에서는 친사용자 전략으로 사용자 단골력을 높이는 방향으로 나아갈 예정”이라고 말했다.

우선 네이버는 지난해 넷플릭스와 컬리에 이어 올해 3분기에는 우버 택시와 잇달아 전략적 협력을 추진한다.

이를 위해 네이버와 컬리는 사용자의 반복 구매와 정기구독 비율이 높은 장보기 플랫폼, 멤버십, 새벽 배송 등을 중심으로 온라인 장보기 서비스 ‘컬리N마트’를 설계했다.

컬리N마트에서는 스마트스토어의 인기 상품과 컬리의 신선 식품을 ‘새벽 배송’을 통해 안정적으로 받을 수 있다. 특히 네이버플러스 멤버십 회원은 2만원 이상 구매 시 ‘무료 배송’ 혜택을 받을 수 있다. 이달 초부터는 컬리의 물류 자회사 컬리넥스트마일이 네이버풀필먼트얼라이언스(NFA)에 합류해 스마트스토어 상품 새벽 배송도 시작했다.

양사 협업은 컬리가 가진 상품 큐레이션 역량, 안정적인 물류 시스템, 네이버가 보유한 폭넓은 사용자층, 개인화 기술, 마케팅 인프라 등이 시너지를 만들어낸다는 점에서 의미가 있다는 게 네이버의 설명이다.

나아가 네이버는 올해 3분기 네이버플러스 멤버십에 글로벌 택시 호출 플랫폼 기업 우버 택시의 멤버십 서비스 ‘우버 원’을 연계할 계획이다.

이 부문장은 “네이버는 컬리와 협업을 통해 그동안 상대적으로 부족했던 신선 식품 DB와 프리미엄 장보기, 새벽 배송 측면에서 사용자에게 안정적이고 일관된 장보기 경험을 줄 수 있을 것”이라며 “앞으로도 OTT, 그로서리, 모빌리티 등 생활 밀착형 분야에서 대표적 리더십과 로열티를 가진 파트너를 중심으로 협업을 넓혀나가겠다”고 말했다. 고재우 기자