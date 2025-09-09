[헤럴드경제=김성훈 기자] 최근 경기 광명시와 서울 금천구에서 KT 휴대폰 이용자 다수가 자신도 모르는 사이 소액 결제가 이뤄졌다는 피해 신고를 접수한 가운데, 서울 영등포구와 경기도 부천시에서도 소액결제 피해 관련 신고가 접수됐다.

부천 소사경찰서는 지난 5∼7일 KT 고객의 휴대전화 소액결제 피해와 관련해 총 5건의 진정이 들어왔다고 9일 밝혔다.

피해자들은 지난 1∼2일 새벽 시간대 모바일 상품권 구매와 교통카드 충전 등 여러 차례에 걸쳐 수십만원이 빠져나갔다고 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

현재 확인된 피해 규모는 모바일 상품권 73만원 충전 등 총 411만원이다.

피해자 중 4명은 부천 소사구에 살고 나머지 1명은 경기 고양시에 거주하는 것으로 파악됐다.

전날에는 서울 영등포구에서도 소액결제 피해가 일어날 뻔 했다는 신고가 있었다는 사실이 알려졌다. 영등포경찰서에 따르면, 지난달 6일 오후 2시께 한 KT 이용자가 휴대폰을 통한 상품권 결제로 49만5000원이 빠져나갔다고 신고했다. 피해자는 곧바로 결제를 취소해 돈을 모두 돌려받은 것으로 파악됐다.

경찰은 수사에 착수했으나 용의자를 특정하지 못해 이달 초 사건을 종결했다.

앞서 광명시와 금천구에서는 지난달 26일부터 KT 이용자들의 휴대전화 소액결제로 수십만원씩 빠져나가는 사건이 잇따라 발생했다. 두 지역에서 발생한 건만 모두 74차례이며, 4580만원이 결제된 것으로 조사됐다.

경기남부경찰청 사이버수사대는 신고가 접수된 지역의 사건을 넘겨받아 병합 수사하고 사건의 유사성 등을 파악하고 있다.