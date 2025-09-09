명절 상생 프로젝트로 지역 경제 활성화 및 소비자 알뜰 쇼핑 기회 제공

[헤럴드경제(신안)=김경민기자] 신안군이 다가오는 추석 명절을 맞아 온라인 쇼핑몰 ‘신안1004몰’(https://shinan1004mall.kr/)에서 특별 기획전을 개최한다고 밝혔다.

이번 기획전은 지역 농어가와 소상공인이 정성껏 생산한 우수 농수특산품을 합리적인 가격에 선보이며, 소비자들에게는 알뜰한 명절 준비 기회를, 지역 생산자들에게는 판로 확대 및 경제 활성화의 장을 마련한다.

특별 기획전은 9월 17일부터 9월 30일까지 약 2주간 진행된다. 행사 기간 동안 신안1004몰에 입점한 다양한 품목에 대해 풍성한 할인 혜택이 제공될 예정이다.

주요 혜택으로는 상품별로 최대 30%에서 10%까지 할인 적용이 가능한 쿠폰이 제공되며, 이를 통해 최대 3만 원에서 1만 원까지 할인 혜택을 누릴 수 있다. 이와 함께 구매 금액별 적립금 지급: 10만 원 이상 구매 고객에게는 1만 원 적립금이 지급된다. 이 혜택은 20명 한정으로 진행되어 조기 마감될 수 있다.

신안군 관계자는 “이번 추석 기획전은 단순히 할인 행사를 넘어, 소비자들이 고품질의 신안군 특산품을 합리적인 가격에 구매하며 알뜰하게 명절을 준비하고, 동시에 지역 소상공인과 농어가에는 온라인 판매를 통한 실질적인 도움을 제공하는 상생의 의미를 담고 있다”라고 전했다. 이어서 “앞으로도 신안1004몰을 통해 청정 신안의 맛과 가치를 전국 소비자에게 널리 알리고, 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 덧붙였다.

신안군은 이번 특별 기획전을 통해 추석 명절 소비 심리를 진작하고, 지역 생산자와 소비자가 함께 윈-윈(win-win)하는 상생 모델을 구축하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.