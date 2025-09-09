비염·열사병 등 계절 맞춤 보장

삼성화재는 계절별로 발생하기 쉬운 위험을 집중적으로 보장하는 ‘삼성화재 다이렉트 4계절보험’을 출시했다고 9일 밝혔다.

4계절 보험은 고객이 계절마다 한 번만 가입하면 해당 계절 종료 시까지 보장받을 수 있는 미니보험 상품이다. 필요한 시기에 필요한 담보를 담은 실속형 구조다. 계절별로 발생하기 쉬운 위험에 대해 번거로운 가입 절차 없이 계절 단위로 간편하게 가입할 수 있다는 것이 특징이다. 계절 구간은 ▷봄(3~5월) ▷여름(6~8월) ▷가을(9~11월) ▷겨울(12~2월)로 구분된다.

각 구간에는 계절별로 자주 발생하는 질환에 맞춘 보장이 마련됐다. 예를 들어 미세먼지와 꽃가루가 많은 봄에는 알레르기성 비염 등 호흡기 질환을, 물놀이와 여행이 많은 여름에는 장염, 식중독, 열사병 등을 보장한다. 보험료는 40세 남성 기준 ▷봄 4230원 ▷여름 7730원 ▷가을 7720원 ▷겨울 1만1410원으로 산정된다. 여기에 청약일 기준 직전 1년 내 가입 이력이 있는 고객은 재가입 시 5% 보험료 할인을 받을 수 있다. 박성준 기자